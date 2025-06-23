شاركت في ضرب أفغانستان والعراق .. معلومات عن قاعدة العديد الأمريكية في قطر

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية تعرض قاعدة العديد الجوية في قطر مساء اليوم الاثنين، إلى هجوم صاروخي إيراني، وأشارت إلى عدم ورود تقارير عن سقوط ضحايا.

الحرس الثوري الإيراني قال إن هذا الهجوم يأتي ردًّا على قصف المنشآت النووية الإيرانية بنيران أمريكية إسرائيلية، انتهكت سيادة الأراضي الإيرانية ونفذت عدوانًا بدأ منذ فجر 13 يونيو الجاري، أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين الإيرانيين.

منذ تنفيذ الرد الإيراني على الهجوم الأمريكي في عملية أطلق عليها الحرس الثوري اسم "بشائر الفتح"، يتساءل الجميع عن قاعدة العديد الأمريكية، التي تعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، متى ولماذا أنشئت وما المهام التي تؤديها في منطقة الخليج العربي.

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ما هي قاعدة العديد الأمريكية في قطر

قاعدة العديد الجوية، التي تسمى أحيانًا مطار أبو نخلة، هي منشأة جوية عسكرية في قطر تقع غرب الدوحة (الموقع: الوكرة)، بالإضافة إلى القوات الجوية القطرية، تعد القاعدة موطنًا لكثير من الأصول العسكرية وقوات التحالف، وهي قاعدة مهمة لتعميق التعاون مع القوات العسكرية الأمريكية، وتعمل قاعدة العديد الجوية حاليًا مقرًّا وقاعدة لوجستية للعمليات الأمريكية في العراق، وتتضمن أيضًا أطول مهبط طائرات في منطقة الخليج العربي، بحسب موسوعة " greydynamics" المتخصصة في الدراسات العسكرية.

متى أنشئت قاعدة العديد ؟

منحت قطر الولايات المتحدة حق الوصول إلى قاعدة العديد في سنة 2000 من دون إبرام عقد في ذلك الوقت، وبعد أن تولى الأمريكيون إدارة القاعدة في عام 2001، وقّعت الدوحة وواشنطن اتفاقية في ديسمبر 2002م اعترفت رسميًا بوجود الجيش الأمريكي في منشأة العديد.

بالإضافة إلى إيواء الجناح الجوي الاستكشافي رقم 379 التابع للقوات الجوية الأمريكية، فإنها تعمل أيضًا قاعدةً رئيسةً للقيادة المركزية الأمريكية، ومجموعة رقم 83 التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، إلى جانب عدد من الدبابات ووحدات الدعم العسكري، وكمية كافية من المعدات العسكرية المتطورة، وتعمل هذه القاعدة قاعدةً رئيسةً لمجموعة الاستطلاع الجوي 319، التي تتكون من قاذفات ومقاتلات وطائرات استطلاع.

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مركز العمليات الجوية المشتركة

يقع مركز العمليات الجوية المشتركة (CAOC) في قاعدة العديد الجوية في قطر، ويتولى قيادة العمليات الجوية والتحكم فيها في أنحاء منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية جميعها، ويغطي منطقة تضم 21 دولة، ويُسهّل المركز مهام اليقظة العالمية، والوصول العالمي، والقوة العالمية، محققًا بذلك دمج القرارات الاستراتيجية مع التنفيذ التكتيكي.

يتألف المركز من أقسام وفرق مختلفة، ويقوم بتخطيط ومراقبة وتوجيه مجموعة واسعة من العمليات الجوية، بما في ذلك تنفيذ الطلعات الجوية، والدعم الجوي القريب، والاستخبارات، والمراقبة، والاستطلاع، والنقل الجوي، والتزويد بالوقود جوًا، وغيرها، وشُيّد المركز بتكلفة 60 مليون دولار أمريكي، وهو يعمل بكامل طاقته منذ فبراير 2003م، ويتميز بمرافق وتقنيات متطورة، تتطلب فريقًا متنوعًا من الموظفين لصيانة وتشغيل أنظمته.

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يعمل مركز العمليات والتنسيق (CAOC) حلقة وصل تشغيلية تُوحّد وتُنسّق القرارات الاستراتيجية مع التنفيذ التكتيكي. ويتولى:

العمليات الجوية والفضائية المشتركة اليومية

الاستجابة السريعة والتحكم الإيجابي والتنسيق وإزالة التضارب في الأسلحة

تم مؤخرا تعزيز المفرزة الفرنسية في مركز العمليات الجوية المشتركة (CAOC) في قاعدة العديد الجوية في قطر، بنسخ احتياطية كبيرة من البحرية الفرنسية لدعم عملية العزم الصلب.

يُشكّل مركز العمليات الجوية المشتركة (CAOC) في قاعدة العديد الجوية في قطر مركز القيادة والتحكم الرئيسي لتنسيق عمليات القوات الجوية في منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية، ويعمل المركز جنبًا إلى جنب مع مختلف الفرق المشتركة وفرق التحالف، ويدمج القرارات الاستراتيجية مع التنفيذ التكتيكي، ويشرف على مجموعة متنوعة من المهام، بما في ذلك الدعم الجوي القريب، والاستخبارات، والمراقبة، والاستطلاع، والنقل الجوي، والتزود بالوقود جوًا. ويدعم هذه المهمة الجناح الجوي الاستطلاعي 379 التابع للقوات الجوية الأمريكية، والذي يعمل تحت قيادة القتال الجوي، والذي يُعدّ أكبر جناح استطلاعي في العالم.

شاركت في ضرب أفغانستان والعراق وسوريا .. معلومات عن قاعدة العديد الأمريكية في قطر

مع أكثر من 100 طائرة وتاريخ غني متجذر في حملة القوات الجوية الثامنة خلال الحرب العالمية الثانية، يلعب الجناح الجوي الاستكشافي 379 دورًا حيويًا في توفير القوة الجوية القتالية والوظائف الأساسية مثل الإخلاء الطبي الجوي ودعم الاستخبارات عبر مسارح عمليات متعددة، ويضم الجناح الجوي الاستكشافي 379 مجموعات مختلفة بما في ذلك مجموعة العمليات الاستكشافية ومجموعة الصيانة الاستكشافية ومجموعة دعم المهمة الاستكشافية والمجموعة الطبية الاستكشافية، ويضمن عمليات سلسة ويحافظ على الوجود الإقليمي مع الشراكة مع قطر وشركاء المهمة الآخرين للمساعي المستقبلية. وفضلا عن ذلك، يتجلى إرث الجناح المتميز من خلال إنجازاته التاريخية، بما في ذلك استشهادان متميزان للوحدة والتميز المرموق “البطولة الكبرى للعمليات الجوية الثامنة”، ما يعكس تقليدًا من البراعة العملياتية والتفاني في الدفاع عن الحرية والأمن.

المعهد الفني بقاعدة العديد الجوية

في 13 يناير 2022م، افتتحت قطر مرافق ومباني المعهد التقني الجديد للقوات المسلحة القطرية. يقدم المعهد دورات تأسيسية وتخصصية في اللغة الإنجليزية، والحاسوب، وتكنولوجيا المعلومات، والرياضيات، والعلوم، ومبادئ الهندسة، بالإضافة إلى تدريب هندسي عام وتخصصي في مجالات الإلكترونيات، والميكانيكا، ونظم المعلومات، والأمن السيبراني.

توسيع قاعدة العديد الجوية الأمريكية

نائب قائد القوات الجوية الأميرية القطرية، اللواء الركن طيار أحمد إبراهيم المالكي، أفاد في تصريحات سابقة نقلتها وكالة الأنباء القطرية في 27 أغسطس 2018، بأن تطوير قاعدة العديد الجوية سيساعد على "استقبال طائرات ومنظومات جديدة دخلت الخدمة في القوات الجوية، مثل رافال وإف-15 وإف-16 وتايفون وطائرات أخرى".

وجاء هذا الإجراء بعد أكثر من عام من اندلاع الأزمة الدبلوماسية في الخليج بين المملكة العربية السعودية وحلفائها من جهة، وقطر من جهة أخرى، في 5 يونيو 2017، إذ اتهمت السعودية الدوحة بدعم الإرهاب، وكان الهدف من المشروع تطوير ثكنات سكنية ومبان خدمية لدعم الجهود الأمنية المشتركة، بالإضافة إلى رفع مستوى معيشة القوات المقيمة في القاعدة الجوية.

شاركت في ضرب أفغانستان والعراق وسوريا .. معلومات عن قاعدة العديد الأمريكية في قطر

وفي 2 يناير 2024، ذكرت شبكة CNN أن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق لتمديد وجودها العسكري في قاعدة ضخمة في قطر لمدة 10 سنوات أخرى.

وجود القوات الأمريكية

تقع قاعدة العديد الجوية في منطقة قاحلة جنوب غرب الدوحة، قطر، وتُعدّ محورًا للعمليات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط، وتأسست هذه القاعدة بموجب اتفاقية تعاون دفاعي عام 1996م، وأصبحت مركزًا حيويًا للوجود الأمريكي وقدراته في المنطقة.

في طليعة العمليات الأمريكية، تُعدّ قاعدة العديد مركزًا استراتيجيًا للقيادة المركزية للقوات الجوية الأمريكية والقيادة المركزية الأمريكية. تُشرف هاتان القيادتان على جوانب حيوية من الاستراتيجية العسكرية الأمريكية، بدءًا من العمليات الجوية واللوجستية وصولًا إلى جمع المعلومات الاستخبارية ومهام القيادة، ويُسهّل الموقع الاستراتيجي للقاعدة الانتشار السريع والاستجابة للتهديدات الناشئة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، مما يضمن وجودًا أمريكيًا قويًا ونشطًا في المنطقة.

تتجاوز أهمية قاعدة العديد وظائفها العملياتية؛ فهي تُجسّد الشراكة الراسخة بين الولايات المتحدة وقطر في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة. ويُمكّن دعم قطر وتعاونها الراسخ قاعدة العديد من أن تكون منصة حيوية للأنشطة العسكرية الأمريكية، بما في ذلك الاستطلاع والمراقبة والعمليات القتالية. علاوة على ذلك، يُؤكد التزام قطر باستضافة القوات الأمريكية دورها كحليف رئيسي في تعزيز الاستقرار والأمن الإقليميين.

وبوصفها ركيزة أساسية في الشبكة العسكرية الأمريكية، تُسهّل قاعدة العديد بسط النفوذ الأمريكي في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وتوفر مرافقها الواسعة وبنيتها التحتية اللوجستية الموارد اللازمة لعمليات مستدامة، مما يعزز قدرات الولايات المتحدة في حماية المصالح الحيوية وتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.

الحرب ضد داعش في سوريا والعراق

في السنوات الأخيرة، لعبت قاعدة العديد دورًا محوريًا في الجهود الأمريكية لمكافحة الجماعات المتطرفة مثل داعش والقاعدة. تُعدّ القاعدة نقطة انطلاق للغارات الجوية ومهام الاستطلاع، موفرةً دعمًا بالغ الأهمية لشركاء التحالف، فضلا عن ذلك، يُمكّن موقعها الاستراتيجي من التنسيق الوثيق مع الحلفاء الإقليميين، ما يُعزز فعالية العمليات العسكرية المشتركة وجهود تبادل المعلومات الاستخباراتية.

بالنظر إلى المستقبل، تظل قاعدة العديد على أهبة الاستعداد للعب دور محوري في تعزيز المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط، ومع تطور الديناميكيات الجيوسياسية وظهور تحديات جديدة، ستواصل القاعدة دورها كعنصر حيوي في ترسانة الجيش الأمريكي، ما يضمن وجودًا قويًا ودائمًا في منطقة متقلبة وذات أهمية استراتيجية.

في مارس 2024، أوصلت الولايات المتحدة مساعدات غذائية إلى سكان غزة عبر إنزال جوي للجيش الأمريكي، وحمّل الجنود المساعدات على متن طائرات في قطر من قاعدة العديد الجوية، رمزًا للشراكة الوثيقة بين الولايات المتحدة وقطر.

وفي عام 2016، شنت طائرات بي-52 غارات جوية ضد أهداف مرتبطة بداعش في العراق وسوريا، باستخدام قاعدة العديد كنقطة انطلاق.

قاعدة العديد، التي تضم جناح المهام الجوية 379 ومركز العمليات الجوية والفضائية المشتركة والمقر الرئيسي للقيادة المركزية للقوات الجوية الأمريكية، تضم أكثر من 11 ألف جندي.

وفي 2 مارس 2025، ألقت الولايات المتحدة مساعدات غذائية على المدنيين في غزة عبر إنزال جوي شنه الجيش الأمريكي. وحمّل الجنود المساعدات على متن طائرات في قطر من قاعدة العديد الجوية.

وجود القوات الجوية البريطانية

منذ عام 1971، حافظت القوات الجوية الملكية البريطانية (RAF) على وجودٍ مهم في قطر، محققةً بذلك نقطة تحولٍ في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين حين أنشأت قاعدةً دائمةً في قاعدة العديد الجوية، وتزامن هذا القرار مع انطلاق عملية تيليك، وهي المشاركة العسكرية البريطانية في حرب العراق (٢٠٠٣-٢٠١١)، وعملية هيريك، وهي مهمتها في أفغانستان (٢٠٠١-٢٠٢١). اختيرت قاعدة العديد، التي يستخدمها أيضًا سلاح الجو الأمريكي، استراتيجيًا في عام 2005 لدعم العمليات الجوية البريطانية في كلٍّ من العراق وأفغانستان. وقد أكد هذا الاختيار التزام بريطانيا بالحفاظ على إمكانية الوصول إلى البنية التحتية العسكرية الحيوية في المنطقة، ما عزز مكانة العديد كمركزٍ حيويٍّ لاستعراض القوة الجوية البريطانية.

خلال الفترة من ٢٠٠٥ إلى ٢٠٠٩، كانت قاعدة العديد مركزًا عملياتيًا حيويًا لسلاح الجو الملكي البريطاني، حيث سهّلت النقل ودعم الطائرات لكلٍّ من عمليتي تيليك وهيريك، وشمل انتشار سلاح الجو الملكي البريطاني ست إلى ثماني طائرات تورنادو حربية وطائرات فيكرز في سي-١٠ من السرب ١٠١، مُجهزة بترسانة من القنابل والمتفجرات الضرورية للمهام القتالية.

تمركز حوالي 400 فرد من سلاح الجو الملكي البريطاني في قاعدة العديد خلال هذه الفترة، منهم حوالي 130 متخصصًا في هندسة الطائرات، بينما تولى الـ 270 الباقون مهام إدارة الدعم والعمليات. عمل أفراد السرب وفق جدول تناوب صارم لمدة شهرين، بينما حافظ أفراد الدعم على فترات تناوب متفاوتة، وقد ضمنت البنية التحتية للقاعدة، بما في ذلك مباني “التاج الجنوبي” وملاجئ الطائرات القماشية، الكفاءة التشغيلية في ظل الظروف البيئية الصعبة في المنطقة.

الوجود الأوسع للقوات البريطانية

علاوة على ذلك، لعبت قاعدة العديد دورًا محوريًا بوصفها نقطة عبور للأفراد المتجهين إلى العراق، وخاصةً البصرة. وقد سهّلت طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، مثل لوكهيد تريستار وفيكرز في سي-10، تنقلات القوات، بينما أجرت طائرات النقل لوكهيد سي-130 هيركوليس عمليات تكتيكية في ظروف الإضاءة الخافتة، ما يؤكد تنوع القاعدة وأهميتها في تسهيل العمليات العسكرية في المنطقة.

يُجسّد الوجود الدائم لسلاح الجو الملكي البريطاني في قاعدة العديد الجوية التزام المملكة المتحدة بأمن واستقرار المنطقة. ومع استمرار تطور الديناميكيات الجيوسياسية، تظل قاعدة العديد حجر الزاوية في الاستراتيجية العسكرية البريطانية في الشرق الأوسط، مما يضمن جاهزية سلاح الجو الملكي البريطاني للاستجابة للتهديدات والتحديات الناشئة في السنوات المقبلة.

وجود القوات الجوية الملكية الأسترالية

في فبراير 2003، وفي خضم التوترات المتصاعدة التي سبقت غزو العراق، أعلنت الحكومة الأسترالية مشاركتها في عملية فالكونر، وهي عنصر أساسي في استراتيجية قوات التحالف. وكجزء من هذا الانتشار، أُرسل السرب رقم 75 التابع لسلاح الجو الملكي الأسترالي إلى قاعدة العديد الجوية في قطر. وقد جُنّدت طائرات السرب الـ 14، المجهزة حصريًا بطائرات إف/إيه-18 هورنت، من أسراب الخطوط الأمامية للجناح رقم 81، مع إضافة طيارين، مما رفع عدد أفراد الطاقم الجوي إلى 25.

لعب السرب رقم 75 دورًا محوريًا خلال حرب العراق، حيث وفّر دفاعًا جويًا حيويًا لأصول عالية القيمة، مثل طائرات الإنذار المبكر والتحكم المحمولة جوًا، وقدم دعمًا جويًا وثيقًا للقوات البرية، ونفذ ضربات دقيقة ضد أهداف عراقية. وقد أبرزت هذه العمليات تنوع أسطول طائرات هورنت التابع لسلاح الجو الملكي الأسترالي وفعاليته القتالية.

في الوقت نفسه، برزت قاعدة العديد الجوية كمركز لوجستي وعملياتي رئيسي لقوات التحالف، وإلى جانب الجهود الأسترالية، استضافت القاعدة أصولًا دولية، بما في ذلك طائرات الدوريات البحرية من طراز لوكهيد بي-3 أوريون وطائرات النقل من طراز لوكهيد سي-130 هيركوليز. لعب أسطول هيركوليز دورًا حاسمًا في نقل الإمدادات والمعدات جوًا لدعم عمليات التحالف في العراق. نفذت طائرات بي-3 أوريون مهام مراقبة بحرية، لردع التهريب وحماية الخليج العربي من التهديدات المحتملة.

تجلّت الأهمية الاستراتيجية لقاعدة العديد الجوية من خلال دورها كنقطة انطلاق للقوات الأمريكية والبريطانية خلال حرب العراق. وقد أنشأت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) مقرها في معسكر السيلية قرب الدوحة، مما سلّط الضوء على دور قطر المحوري في تسهيل العمليات العسكرية متعددة الجنسيات في المنطقة.

التوسع خارج قطر

مع تطور الديناميكيات الجيوسياسية، تطور الوجود العسكري الأسترالي في الشرق الأوسط، فبعد الانسحاب الرسمي للقوات الأسترالية من العراق وأفغانستان عام 2008، انتقل التركيز إلى قاعدة المنهاد الجوية في الإمارات العربية المتحدة لعمليات النقل الجوي. وعكس هذا التحول تغير الأولويات والمتطلبات العملياتية في إطار التحالف.

رغم النجاحات العملياتية التي تحققت في قاعدة العديد، لا تزال التساؤلات قائمة حول التعاون الدبلوماسي الأسترالي مع قطر. وقد شكّل غياب التمثيل الدبلوماسي الرسمي تحديًا للعلاقات الثنائية، على عكس وجود سفارتي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في قطر، واستمرت التكهنات حول الرؤية الاستراتيجية لقطر وتداعياتها على الاستقرار الإقليمي في تشكيل نقاشات مسؤولي الدفاع وصانعي السياسات.

بالنظر إلى الماضي، تُجسّد عملية فالكونر الجهود التعاونية لقوات التحالف، وتُبرز الدور المحوري الذي تلعبه قاعدة العديد الجوية في تسهيل العمليات العسكرية متعددة الجنسيات في الشرق الأوسط. ومع استمرار التحديات الأمنية العالمية، يُمثّل إرث التعاون بين التحالف في قاعدة العديد دليلًا على الالتزام الراسخ بالسلام والاستقرار في المنطقة.

تُعدّ قاعدة العديد الجوية ركنًا أساسيًا في العمليات العسكرية. تدعم القاعدة عمليات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا في الشرق الأوسط، ويؤكد موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية المتينة وشراكاتها الراسخة أهميتها في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

تُجسّد قاعدة العديد الدورَ متعددَ الجوانب للمنشآت العسكرية في الجغرافيا السياسية المعاصرة. فقد كانت بمثابة منصة انطلاقٍ للمهام القتالية ضد الجماعات المتطرفة، ومركزٍ للجهود الإنسانية، مثل عملية الإنزال الجوي الأخيرة للمساعدات الغذائية إلى غزة. ويُجسّد توسّع القاعدة واستمرار وجودها التزامَ كلٍّ من قطر، الدولة المضيفة، والقوات المتمركزة فيها بحماية المصالح المشتركة، وضمان الجاهزية في مواجهة التهديدات المتغيرة.

مع تطور ديناميكيات الأمن العالمي، تظل قاعدة العديد الجوية مستعدة للتكيف والاستجابة للتحديات الناشئة. ويؤكد إرثها كمركز للتعاون الدولي في السعي لتحقيق السلام والأمن على القيمة الدائمة للشراكات الاستراتيجية في تشكيل مستقبل الشرق الأوسط وما بعده.