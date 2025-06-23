رسائل سياسية لطهرانض.. إبراهيم عيسى : إيران عرفت قطر مسبقا بتوجيه ضربة لقاعدة العديد الأمريكية

علق الإعلامي إبراهيم عيسى على التصعيد الأخير بين إيران والولايات المتحدة، مؤكدًا أن إيران أطلقت، منذ دقائق، 6 صواريخ باتجاه قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر، في ما وصفته بـ"عملية بشائر الفتح"، ردًا على الضربات الأمريكية الأخيرة التي استهدفت منشآتها النووية.

وأوضح ابراهيم عيسى، خلال تقديم برنامجه "حديث القاهرة"، المذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الهجوم الإيراني لم يسفر عن أي خسائر بشرية أو مادية، فيما أعلنت قطر نجاحها في التصدي الكامل للصواريخ عبر أنظمتها الدفاعية، وأصدرت وزارة خارجيتها بيانًا أدانت فيه هذا الهجوم، مؤكدة على رفضها استخدام أراضيها لتصفية الحسابات بين القوى الدولية.

وأشار ابراهيم عيسى، إلى أن التصعيد في المنطقة بلغ مستوى غير مسبوق، متسائلًا: "هل يعدّ هذا الهجوم الإيراني رد اعتبار رمزي واستعراضي؟ أم أن الهدف الحقيقي هو توسيع رقعة الصراع، ودفع الدول العربية للتدخل كطرف ضاغط على الولايات المتحدة لإيقاف الحرب؟"

ولفت ابراهيم عيسى، إلى أن إيران كانت قد أعلمت قطر مسبقًا بنيّتها توجيه الضربة نحو قاعدة العديد، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول الرسائل السياسية التي تسعى طهران إلى إيصالها.