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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

شيء محزن ومؤلم.. تعليق ناري من عمرو أديب للضربة الإيرانية في قطر

عمرو أديب
عمرو أديب
علي مكي

علق الأعلامى عمرو أديب على ضرب إيران لقاعدة العديد الأمريكية فى قطر قائلا: مكنش حد يتوقع فى يوم من الأيام أى هجوم ايرانى على قطر وهذا شىء محزن ومؤلم أن ايران تضرب الدوحة  . 

وأضاف خلال برنامج الحكاية على أم بى سى مصر أن بعض الناس بتتحدث أن هناك اتفاق بين إيران وقطر وأمريكا قبل توجيه الضربة ولكن الصواريخ القطرية سقطت داخل الاراضى القطرية خارج القواعد الأمريكية وما قامت به ايران ضد قطر بعتبر اعتداء واضح قائلا : ايه لازمته خاصة ان الضربات ليست مؤثرة . 

وتابع أديب قائلا : قطر قامت بمساعدة إيران باستمرار وحليف لها فى المنطقة .

وأكد الكاتب الصحفي عبد الله عبد العزيز الخاطر، الكاتب في جريدة الشرق القطرية، أن ما جرى مؤخرًا من تطورات في المنطقة يأتي في سياق الصراع القائم بين إيران والولايات المتحدة، مشددًا على أن قطر ليست طرفًا في هذا النزاع، وأن ما حدث كان رد فعل موجّهًا للطرف الأمريكي، مع مراعاة تجنب أي مساس بسيادة دولة قطر أو مصالحها.

وأوضح "الخاطر" في اتصال هاتفي مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة TeN، مساء الاثنين أن العلاقات القطرية الإيرانية تتميز بالاستقرار والتفاهم التاريخي، وهو ما يجعل من الضروري أن يكون هناك تواصل مباشر بين الطرفين لتوضيح ملابسات الحادث وأهدافه، مؤكدًا أن العملية نُفذت بحذر شديد حرصًا على عدم التسبب في أضرار أو إصابات داخل الأراضي القطرية.


 

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