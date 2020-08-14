أخبار الحوادث.. الإعدام لقاتل زوجته وأولاده الأربعة بالفيوم.. ننشر صور ضحايا معركة أولاد العم

نشر قسم الحوادث في موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية، جاء أبرزها الآتي:





خلص عليهم بالساطور.. الإعدام لقاتل زوجته وأولاده الأربعة بالفيوم

قضت محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا طوارئ بمحافظة الفيوم ، برئاسة المستشار ياسر محرم ، رئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين حسن إسماعيل ، ومحمد ثروت ، وأمانة سر محمد عبد اللطيف البرعي ، وسكرتارية تنفيذ شعبان عجمي ، بالإعدام شنقا للمتهم خالد فرجاني ، مدرس اللغة الإنجليزية ، قاتل زوجته وأولاده الأربعة ، داخل شقة الزوجية بحي المسلة بمدينة الفيوم. المزيد ..





جرفتها المياه 5 كيلو.. انتشال الجثة الثالثة من ضحايا معدية الموت بالبحيرة

تمكن رجال الانقاذ النهري بالبحيرة، منذ قليل، من انتشال الجثة الثالثة مفقود بغرق معدية بترعة الرياح بكوم حمادة بمحافظة البحيرة، في قرية أبو الخاوي.





فحص كاميرات المراقبة.. النيابة تحقق في سرقة فيلا رئيس اتحاد كرة اليد بأكتوبر

تجري نيابة اكتوبر اول تحقيقاتها في سرقة فيلا المهندس هشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد، فيما يكثف رجال المباحث جهودهم للوصول للمتهمين.





فيديو يفضح عصابة نصب الكتروني.. والضحايا يناشدون وزير الداخلية بالتدخل

كشف الضحايا الذين وقعوا فى براثن عصابة نصب الكتروني التفاصيل الكاملة لواقعة تعرضهم للنصب على يد مجهولين عن طريق التعرف عليهم عبر احد مواقع التسوق الالكتروني الشهيرة .





ننشر صور ضحايا معركة أولاد العم فى الفيوم.. النيابة تحبس 4 متهمين والبحث عن هاربين