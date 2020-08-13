خلص عليهم بالساطور.. الإعدام لقاتل زوجته وأولاده الأربعة بالفيوم

قضت محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا طوارئ بمحافظة الفيوم ، برئاسة المستشار ياسر محرم ، رئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين حسن إسماعيل ، ومحمد ثروت ، وأمانة سر محمد عبد اللطيف البرعي ، وسكرتارية تنفيذ شعبان عجمي ، بالإعدام شنقا للمتهم خالد فرجاني ، مدرس اللغة الإنجليزية ، قاتل زوجته وأولاده الأربعة ، داخل شقة الزوجية بحي المسلة بمدينة الفيوم.





سبق للمحكمة أن قررت إحالة أوراق القضية لفضيلة المفتي في جلستها الماضية ، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم ، وقضت المحكمة حضوريا بإجماع الآراء بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقا .





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وكان المتهم ، قام بقتل زوجته وأولاده الاربعة أثناء نومهم بالساطور، وعلل جريمته خوفا عليهم من تهديدات أحد شركائه فى عملية التنقيب عن الآثار ، والذي هدده باغتصاب زوجته وقتل أبنائه الأربعة ، بسبب خلافات بينهما على الآثار.





تم القبض على المتهم، وأحالته نيابة بندر الفيوم الى محكمة الجنايات، وانتقلت هيئة المحكمة إلى مكان الواقعة ، واصطحبت قوات الشرطة المتهم بارتكاب الجريمة إلى مكان الواقعة ، لإجراء المعاينة التصويرية ، وكيفية ارتكاب الواقعة .





وخلال المعاينة رصدت المحكمة ، وجود آثار الدماء للضحايا ، الزوجة والأبناء الأربعة ، في غرفة النوم التى وقعت فيها الجريمة ، وعلى الأسرّة، وحاول المتهم ، العدول عن اعترافاته الأولى بارتكاب الواقعة ، وادعى أن أحد الأشخاص من الذين كان على خلاف معه بسبب التنقيب عن الآثار بأحد المنازل بقرية هوارة ، هو الذي ارتكب الواقعة .



