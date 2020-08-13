AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

خلص عليهم بالساطور.. الإعدام لقاتل زوجته وأولاده الأربعة بالفيوم

الخميس 13/أغسطس/2020 - 10:07 م
المتهم بقتل زوجته
المتهم بقتل زوجته وأبنائه الأربعة بالفيوم
Advertisements
الفيوم - نبيل أبو السعود

قضت محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا طوارئ بمحافظة الفيوم ، برئاسة المستشار ياسر محرم ، رئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين حسن إسماعيل ، ومحمد ثروت ، وأمانة سر محمد عبد اللطيف البرعي ، وسكرتارية تنفيذ شعبان عجمي ، بالإعدام شنقا للمتهم خالد فرجاني ، مدرس اللغة الإنجليزية ، قاتل زوجته وأولاده الأربعة ، داخل شقة الزوجية بحي المسلة بمدينة الفيوم.


سبق للمحكمة  أن قررت  إحالة أوراق القضية لفضيلة المفتي في جلستها الماضية ، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم ، وقضت المحكمة حضوريا بإجماع الآراء بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقا .


اقرأ أيضا : بعد مقتل 6 وإصابة 35.. كردون أمنى على قرية العجميين بالفيوم لوقف نزيف الدم بين أفراد عائلة نبوى


وكان المتهم ، قام بقتل زوجته وأولاده الاربعة أثناء نومهم بالساطور، وعلل جريمته  خوفا عليهم من تهديدات أحد شركائه فى عملية التنقيب عن الآثار ، والذي هدده باغتصاب زوجته وقتل أبنائه الأربعة ، بسبب خلافات بينهما على الآثار.


تم القبض على المتهم، وأحالته نيابة بندر الفيوم الى محكمة الجنايات، وانتقلت هيئة المحكمة  إلى مكان الواقعة ، واصطحبت قوات الشرطة المتهم بارتكاب الجريمة إلى مكان الواقعة ، لإجراء المعاينة التصويرية ، وكيفية ارتكاب الواقعة .


وخلال المعاينة رصدت المحكمة ، وجود آثار الدماء للضحايا ، الزوجة والأبناء الأربعة ، في غرفة النوم التى وقعت فيها الجريمة ، وعلى الأسرّة، وحاول المتهم ، العدول عن اعترافاته الأولى بارتكاب الواقعة ، وادعى أن أحد الأشخاص من الذين كان على خلاف معه بسبب التنقيب عن الآثار بأحد المنازل بقرية هوارة ، هو الذي ارتكب الواقعة .


خلص عليهم بالساطور.. الإعدام لقاتل زوجته وأولاده الأربعة بالفيوم
خلص عليهم بالساطور.. الإعدام لقاتل زوجته وأولاده الأربعة بالفيوم
خلص عليهم بالساطور.. الإعدام لقاتل زوجته وأولاده الأربعة بالفيوم
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإعدام شنقا لـ 4 متهمين في قضية قتل بالمنيا

غير قادر على الإنجاب.. الإعدام شنقاً لقاتلة زوجها والسجن 15 سنة لابنها في البساتين

ترشيحاتنا

القباج: ٦٥ ألف جنيه تعويضا للمتوفى في حادث البحيرة

باحث يوضح الفرق بين لقاح كورونا الروسي والأمريكي والصيني.. فيديو

مفهاش غاطس.. مفاجأة تقلب موازين التحقيق في غرق معدية البحيرة

أسعار الذهب تواصل الانخفاض اليوم الخميس 13-8-2020

رئيس جامعة النهضة يفاجئ طالبا على الهواء بمنحة دراسية بكلية الهندسة.. فيديو

عناصر الإخوان في مدينة الزاوية الليبية يعلنون استقالتهم وحل فرع الجماعة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم انتمائها للعائلة المالكة.. التقاليد تمنع شارلوت ابنة كيت ميدلتون من ارتداء تاج ملكي لهذا السبب

فوائد استخدام الفازلين قبل العلاقة الزوجية

زوج يضع تمثالا بالحجم الطبيعي لشريكة حياته بالمنزل.. اعرف الحكاية