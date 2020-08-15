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فن

عرض الفلسطيني مفك ضمن مهرجان برلين للسينما العربية

السبت 15/أغسطس/2020 - 05:03 ص
فيلم مفك
فيلم مفك
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محمد نبيـل
أعلن مهرجان برلين للسينما العربية والذي يقام في المانيا عن عرض الفيلم الفلسطيني المميز "مفك" ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة.

وكان الفيلم قد شارك في أكثر من 50 مهرجان دولي، وحصل على عرضه العالمي الأول عام 2018 أثناء مشاركته في مسابقة أيام فينيسيا ضمن فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي لعام 2018، وخلال شهر سبتمبر من عام 2019 افتتح مهرجان الفيلم الفلسطيني بتورنتو، وشارك في مهرجان الجونة السينمائي الدولي.

تدور أحداث الفيلم حول زياد الشاب الذيسُجن بعد اغتياله لمستوطن اسرائيلي انتقامًا لمقتل صديقه المُقرب. وبعد مرور 15 عامًا، يُطلق سراح زياد ليبدأ في محاولة المُضيّ قدمًا في حياته بينما يعاني من أحد أنواع اضطراب ما بعد الصدمة، إلى أن يضعه القدر على طريق يعيده إلى حياة سابقة يألفها.

مفك من تأليف وإخراج بسام جرباوي في أولى تجاربه الإخراجية لفيلم روائي طويل، وبطولة زياد بكري، أمير خوري، جميل خوري.

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