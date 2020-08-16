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تكنولوجيا

ببطارية 5000 مللي أمبير وكاميرا مزدوجة.. تسريبات تكشف مواصفات هاتف Moto E7 Plus

الأحد 16/أغسطس/2020 - 01:01 ص
تسريبات تكشف مواصفات
تسريبات تكشف مواصفات هاتف Moto E7 Plus
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كشفت تسريبات عن أن هاتف Moto E7 Plus من شركة موتورولا الأمريكية Motorola ، والذى من المقرر أن يصدر في شهر سبتمبر القادم، سيأتى بكاميرا مزدوجة بدقة 48 ميجا بيكسل مع خاصية الإضاءة الليلية. 

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف Moto E7 Plus سيحتوى على معالج من نوع Snapdragon 460 SoC ، ومساحة داخلية 64 جيجا بايت، وذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، مع نظام تشغيل Android 10. 


وسيتميز هاتف Moto E7 Plus ببطارية بقدرة 5000 مللى أمبير، مع منفذ للشحن من نوع USB-C port ، كما أنه سيأتى بمستشعر للبصمة مبثبت في الخلف، مع نوتش في أعلى الشاشة للكاميرا الأمامية. 

ومن المتوقع أن يبلغ سعر هاتف Moto E7 Plus سعر أعلى بقليل من سابقه هاتف E6 Plus Moto ، والذى تم إطلاقه العام الماضى بسعر 130 يورو أى ما يعادل 2450 جنيه مصرى، حيث أنه من فئة الهواتف الرخيصة. 

ومؤخرا،  أعلنت شركة موتورولا رسميا عن هاتف Motorola One Fusion ببطارية كبيرة سعة 5000 ميللى أمبير تدعم الشحن السريع، من خلال منفذ USB-C، وبألوان الأزرق والأخضر، مقابل 250 دولار أمريكي ما يعادل 4000 جنيه مصري. 
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