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رياضة

لاعبو طنطا يخضعون لمسحة طبية قبل مواجهة حرس الحدود

الأحد 16/أغسطس/2020 - 02:58 ص
لاعبو طنطا
لاعبو طنطا
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حسام الحارتي
يخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بناي طنطا بقيادة محمد صلاح المدير الفني الجديد لإجراء مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا غدا " الأحد"، بمقر إقامة الفريق بمعسكر برج العرب استعدادا لمواجهة حرس الحدود ببطولة الدوري الممتاز ضمن الجولة الـ 20 والمقرر إقامتها يوم الأثنين المقبل بملعب برج العرب بالإسكندرية.

تعد مباراة طنطا وحرس الحدود الأولي لأبناء السيد البدوي تحت قيادة محمد صلاح عقب إعلان مجلس الإدارة برئاسة فايز عريبي التعاقد معه بعد رحيل أيمن المزين عقب الهزيمة القاسية من نادي بيراميدز الرياضي .

ويحتل فريق طنطا المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز  برصيد 16 نقطة 

وجاء تشكيل الجهاز الفني لفريق كرة القدم بنادي طنطا بقيادة محمد صلاح كالآتي :-

المدير الفني: محمد صلاح.

مدرب عام: سعيد عبدالعزيز.

مدرب: تامر عبدالحليم.

مدرب: وليد المحروقي.

مدرب حراس مرمي: عبدالشافي بركة.

مساعد مدرب حراس مرمي: اسامة ليلة.

رئيس الجهاز الطبي: مجدي وكوك.

المدير الإداري: جمال بشير.

إداري: خالد عبدالسلام.

إداري: احمد محسن.

شئون لاعبين: محمد العناني.

تأهيل إصابات: أكرم صبحي.

تأهيل إصابات: احمد موسي.

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