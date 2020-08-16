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محافظات

ورشة صيانة بشركة مياه مطروح لمحطات تحلية مياه الشرب

الأحد 16/أغسطس/2020 - 11:09 ص
محافظة مطروح
محافظة مطروح
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ايمن محمود
تفقد الدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح  محطات تحلية مياه البحر الرميلة 1,2,3.

حيث تابع  سير العمل بالمحطات والمياه المنتجة ومتابعة أعمال صيانة طلبات الضغط العالي بالورشة المركزية بالمحطة.


وأكد أن محطات تحلية مياه البحر الرميلة  تحتوي علي  ورشة صيانة مركزية لأعمال الصيانة بالإضافة إلي أيدي عاملة من مهندسين وفنيين ذو مهارة عالية.

وأضاف أن الشركة تعمل على  توفير مياة الشرب للمواطنين وزوار المحافظة خلال موسم الصيف من خلال تلك المحطات والمياه الواردة من الإسكندرية. 

وأشار إلى أن الشركة تكثف الحملات لإزالة التعديات على خط مياه الشرب الرئيسي القادم من محافظة الإسكندرية بالتنسيق والقوات المسلحة والشرطة ومجالس المدن.
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