ورشة صيانة بشركة مياه مطروح لمحطات تحلية مياه الشرب

تفقد الدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح محطات تحلية مياه البحر الرميلة 1,2,3.





حيث تابع سير العمل بالمحطات والمياه المنتجة ومتابعة أعمال صيانة طلبات الضغط العالي بالورشة المركزية بالمحطة.









وأكد أن محطات تحلية مياه البحر الرميلة تحتوي علي ورشة صيانة مركزية لأعمال الصيانة بالإضافة إلي أيدي عاملة من مهندسين وفنيين ذو مهارة عالية.





وأضاف أن الشركة تعمل على توفير مياة الشرب للمواطنين وزوار المحافظة خلال موسم الصيف من خلال تلك المحطات والمياه الواردة من الإسكندرية.



