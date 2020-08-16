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محافظات

خوفًا من تكرار حادث معدية الموت.. محافظ البحيرة يصدر قرارا بإيقاف المعديات غير المرخصة

الأحد 16/أغسطس/2020 - 01:41 م
محافظ البحيرة يصدر
محافظ البحيرة يصدر قرار بإيقاف المعديات الغير مرخصة
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البحيرة : قسم المحافظات
أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار كافة اعمال مراجعة جميع المعديات الواقعه على المجارى المائيه بنطاق المحافظة والتأكد من صلاحيتها وسريان تراخيصها وتوافر كافة مقومات الأمن والسلامة بها والالتزام بالحمولة والتعريفه المقررة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية. 
    
و أشار محافظ البحيرة، إلي أن سيتم  إيقاف جميع المعديات الغير صالح منها والغير مرخصة والمنتهية تراخيصها حرصا على أمن وسلامة المواطنين و منع تكرار حادث غرق معدية بترعة الرياح بكوم حمادة. 

أوضح آمنه، أن جميع الوحدات المحلية والواقعة على مجارى مائية، تقوم بصفة يومية ودورية باعمال المتابعة لتلك المعديات للحفاظ على أمن وسلامة وأرواح المواطنين من مستخدمي تلك المعديات بدائرة المحافظة. 

وجدير بالذكر، شهدت قرية دميشلى، التابعة لمركز كوم حمادة،  في الساعات الأولي من الخميس الماضي ، غرق معدية لنقل السيارات والمواطنين بترعة الرياح محملة بسيارتين و ٦ أشخاص، مما أسفر عن غرق 4 أشخاص.
خوفًا من تكرار حادث معدية الموت.. محافظ البحيرة يصدر قرارا بإيقاف المعديات غير المرخصة
خوفًا من تكرار حادث معدية الموت.. محافظ البحيرة يصدر قرارا بإيقاف المعديات غير المرخصة
خوفًا من تكرار حادث معدية الموت.. محافظ البحيرة يصدر قرارا بإيقاف المعديات غير المرخصة
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