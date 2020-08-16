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فن

أزمة بسبب تكريم عزت العلايلي في مهرجان الإسكندرية السينمائي

الأحد 16/أغسطس/2020 - 01:35 م
عزت العلايلي
عزت العلايلي
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قسم الفن
يبدو أن أزمة تلوح في الأفق بين إدارة مهرجان شرم الشيخ السينمائى؛ برئاسة الكاتب الصحفي جمال زايدة، وإدارة مهرجان الإسكندرية لسينما دول البحر المتوسط؛ برئاسة الكاتب الصحفي الأمير أباظة؛ بعدما أعرب مهرجان شرم الشيخ السينمائى، فجأة، عن اسفه لما أسماه (التضارب الذى يسود عمل مهرجانات السينما فى مصر) !

وبالبحث عن السبب وراء الأسف، كما كتب الناقد مجدي الطيب عبر فيسبوك، تبين أن جمال زايدة مستاء، وغاضب لأن مهرجانًا سينمائيًا كبيرًا، كما اختار أن يطلق عليه، من دون أن يسميه صراحة، قام "بالاعتداء على برنامج الدورة الرابعة للمهرجان"، حسب قوله، ودلل على هذا قائلًا :"بعد ما تم الإعلان، في كافة الصحف والمواقع الإلكترونية، عن تكريم الفنان الكبير عزت العلايلى، فى الدورة المقبلة للمهرجان، وتكرم، فى ديسمبر ٢٠١٩، باستضافة وفد كبير من المهرجان؛ ضم : الكاتب الصحفى جمال زايدة و أعضاء مجلس الامناء على القليوبى ، د. ثناء هاشم استاذ السيناريو بالمعهد العالى للسينما ، المخرج سامى محمد على والمحاسب فهمى فؤاد بالإضافة إلى الناقد السينمائى على مراد، ومدير التصوير كمال عبد العزيز، وتم الإعلان بالفعل عن برنامج ضخم لتكريم الفنان القدير، ضيف شرف المهرجان، وتم تكليف الناقد والكاتب الكبير عاطف بشاى، بناء على طلب الفنان عزت العلايلى، بإعداد كتاب عن مسيرته، تم تسليمه بالفعل لإدارة المهرجان، فوجئنا بقيام "مهرجان سينمائى كبير"، بالاعلان عن تكريم النجم المرموق !

"زايدة" أعرب عن أمله فى ان تقوم اللجنة العليا للمهرجانات ولجنة السينما، بدوريهما في ما يتعلق بالتنسيق بين المهرجانات السينمائية؛ مؤكدًا أن مهرجان شرم الشيخ السينمائى قدّم ملفا متكاملا يتضمن كل تفاصيل الدورة الرابعة، التى لم تعقد فى يونيو الماضى نظرا لانتشار وباء الكورونا، والاتفاق على تأجيلها ببرنامجها المتكامل الى الدورة الاستثنائية المقرر عقدها فى ديسمبر المقبل.

وأكد مجددًا على ضرورة وجود ميثاق شرف تلتزم به المهرجانات السينمائية، فى هذا التوقيت الحساس، وبالتنسيق مع وزارة الثقافة، لتنفيذ سياسة الدولة فى هذا الشأن .
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