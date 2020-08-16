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أخبار العالم

كورونا ينحسر.. السعودية تسجل أعداد مصابين أقل خلال 24 ساعة

الأحد 16/أغسطس/2020 - 03:15 م
صدى البلد
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محمد علي
أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم، الأحد، تسجيل 1227 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد 19»، وفقا لما ذكرته صحيفة "عكاظ" السعودية.


وذكرت الوزارة أنه جرى تسجيل 2466 حالة تعافٍ إضافية من المرض الفيروسي.


فيما جرى تسجيل  39 حالة وفاة جديدة بالفيروس المعدي، والذي لا تسعف مناعة الكثيرين أجسامهم في مواجهة المرض.


وتمثل أعداد اليوم في السعودية انخفاضًا عن أعداد الأمس، وسط استقرار في حالة المصابين الحاليين، وانخفاض في أعداد المصابين الجدد خلال الآونة الأخيرة.


وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس السبت، تسجيل 1413 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19)، بينما وصل عدد الحالات المؤكدة في المملكة (289542) حالة.


ويغلب على أكثر الحالات أن يكون مصابوها من الرجل أكثر من النساء، بنحو 10 درجات مئوية. 


وأكدت وزارة الصحة على الجميع بضرورة الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون، فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

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