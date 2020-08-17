وزير التموين يفتتح النادى الاجتماعى بالمنطقة التجارية بطنطا

افتتح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية يرافقه السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية النادى الرياضى الاجتماعى كاحد الانشطة الترفيهية بالمنطقة التجارية/اللوجستية بمنطقة طنطا.





ويأتى ذلك فى الوقت الذى اكد فيه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ان المنطقة اللوجستية التجارية بطنطا تعد اكبر منطقة تجارية و لوجستية تم انشائها بالتعاون بين شركة فيرنبرو جلوبال للاستثمار و جهاز تنمية التجاره الداخليه التابع للوزارة ضمن خطة الدوله لانشاء مثل هذه المناطق بجميع محافظات الجمهورية على مساحة حوالى 83 فدانا باستثمارات تتعدى 6 مليارات جنيه مصرى و تتوسط المنطقة التجارية عشرة محافظات بوسط الدلتا و تخدم 42 مليون نسمه توفر أكثر من 50000 فرصة عمل مباشرة و غير مباشره خلال مدة تنفيذ المشروع بالاضافة لفرص العمل التى سيتم توفيرها بعد عمل المشروعات التى تم تنفيذها.







