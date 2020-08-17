الجيش الأمريكي: لبنان طلب المساعدة في إعادة تأهيل مرفأ بيروت

أعلن قائد سلاح البحرية في القيادة الوسطى الأمريكية، عن تلقي طلب من الجيش اللبناني للمساعدة في إعادة تأهيل القاعدة البحرية اللبنانية التي تضررت في مرفأ بيروت، إثر الانفجار الذي ضربه الأسبوع قبل الماضي.





وقال المسئول العسكري الأمريكي في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية: "سلاح البحرية الأميركي ينشط في مكان غير بعيد عن الشاطىء اللبناني".





ومنذ قليل، أعلن المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت إصدار مذكرة توقيف وجاهية بحق المدير العام للجمارك بدري ضاهر.





واستجوب المحقق العدلي في تفجير مرفأ بيروت القاضي فادي صوان، على مدى أربع ساعات ونصف، المدير العام للجمارك، في حضور وكيل الدفاع عنه المحاميين منيف حمدان وجورج خوري، وفي نهاية الجلسة أصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه.





وتوجه القاضي صوان إلى مرفأ بيروت لتفقد موقع التفجير ومعاينة الأضرار الناجمة عنه، ليعود إلى مكتبه للتحقيق مع مدير عام مرفأ بيروت حسن قريطم، ويتخذ القرار المناسب في ضوء الاستجواب.



