AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الجيش الأمريكي: لبنان طلب المساعدة في إعادة تأهيل مرفأ بيروت

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 03:35 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أعلن قائد سلاح البحرية في القيادة الوسطى الأمريكية، عن تلقي طلب من الجيش اللبناني للمساعدة في إعادة تأهيل القاعدة البحرية اللبنانية التي تضررت في مرفأ بيروت، إثر الانفجار الذي ضربه الأسبوع قبل الماضي.

وقال المسئول العسكري الأمريكي في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية: "سلاح البحرية الأميركي ينشط في مكان غير بعيد عن الشاطىء اللبناني".

ومنذ قليل، أعلن المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت إصدار مذكرة توقيف وجاهية بحق المدير العام للجمارك بدري ضاهر.

واستجوب المحقق العدلي في تفجير مرفأ بيروت القاضي فادي صوان، على مدى أربع ساعات ونصف، المدير العام للجمارك، في حضور وكيل الدفاع عنه المحاميين منيف حمدان وجورج خوري، وفي نهاية الجلسة أصدر مذكرة توقيف وجاهية بحقه.

وتوجه القاضي صوان إلى مرفأ بيروت لتفقد موقع التفجير ومعاينة الأضرار الناجمة عنه، ليعود إلى مكتبه للتحقيق مع مدير عام مرفأ بيروت حسن قريطم، ويتخذ القرار المناسب في ضوء الاستجواب.

يأتي ذلك، بعدما أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون في مقابلة تلفزيونية أن كل الفرضيات حول سبب انفجار مرفأ بيروت لا تزال قائمة، مؤكدا أنه لا يوجد تأخير في التحقيق، مضيفا أنهم بحاجة إلى الوقت لمعرفة الحقيقة كونها متشعبة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

من بينهم مديرو المرفأ والجمارك.. منع سفر 7 مسؤولين على خلفية انفجار بيروت

لبنان يشتعل.. اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن وسط بيروت|فيديو

محتجون لبنانيون يحاولون اقتحام مدخل مجلس النواب.. فيديو

توقيف مدير مرفأ بيروت و15 آخرين على ذمة التحقيق في حادث الانفجار

توقيف مدير الجمارك اللبنانية على خلفية تحقيقات انفجار بيروت

نكبة لبنان .. لماذا يرفض عون ونصر الله إجراء تحقيق دولي في انفجار مرفأ لبنان؟

ترشيحاتنا

الأطباء توضح حالة الطبيب المصري المعتدى عليه بالكويت

وزيرا التعليم والصحة يبحثان خطة الاستعداد للعام الدراسي المقبل

يرتفع 5 جنيهات| سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 17-8-2020

جولة في حساب نيكول سمعان حبيبة طارق العريان الجديدة

بعد إعلان التطبيع.. تفاصيل أول اتفاق إماراتي إسرائيلي

في عيد ميلاد كريم عبد العزيز.. تعرف على عمره الحقيقي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جولة في حساب نيكول سمعان حبيبة طارق العريان الجديدة

حريق مفاجئ يفسد فرحة عروسين أثناء الترتيب لحفل زفافهما.. اعرف القصة

أسعار ومواصفات هيونداي فيرنا hyundai verna اليوم في مصر .. صور