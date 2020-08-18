طحنون بن زايد يلتقي رئيس الموساد في أبوظبي ويشيد بمجهوداته

التقى مستشار الأمن الوطني الإماراتي، طحنون بن زايد، اليوم الثلاثاء، برئيس الموساد يوسي كوهين في العاصمة الإماراتية أبوظبي.





وبحسب وكال أنباء الإمارات "وام"، بحث اللقاء آفاق التعاون في المجالات الأمنية.





كما تبادل طحنون وكوهين وجهات النظر حول التطورات الإقليمية، وآفاق التعاون في "مختلف المجالات" والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، مثل الجهود المشتركة في محاربة فيروس كورونا المستجد، وسبل التعامل مع الأزمة.





وأشاد الجانبان بالتوصل إلى معاهدة سلام بين البلدين وتطبيع العلاقات بينهما، والتي " يعول عليها من أجل إحلال السلام في المنطقة، والتي بموجبها تم وقف ضم الأراضي الفلسطينية".





وكانت الإمارات وقعت اتفاق سلام مع إسرائيل برعاية أمريكية قالت أبوظبي أنه جاء لوقف ضم الأراضي الفلسطينية.





من جانبه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن اتفاق السلام لا علاقة له بخطط الضم.



