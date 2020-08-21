بيراميدز يطيح بالزمالك من المركز الثاني ويسجل هدفا قاتلا في شباك سموحة

خطف بيراميدز الثلاث نقاط من نظيره سموحة فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ستاد الإسكندرية فى الجولة الـ21 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.





وافتتح بيراميدز التهديف فى الدقيقة 36 عن طريق إبراهيم عادل، من تسديدة صاروخية تسكن الشباك على الفور.





وأدرك سموحة هدف التعادل فى الدقيقة 49 عن طريق ادي نجوي امومو .





ونجح بيراميدز فى تسجيل الهدف الثاني فى الدقيقة 94 عن طريق محمد نادي لاعب سموحه بالخطأ فى مرماه ليهدي الثلاث نقاط لنادي بيراميدز .



