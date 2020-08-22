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أخبار البلد

يهدد الاكتفاء الذاتي.. الفلاحين تكشف أضرار انخفاض أسعار الدواجن

السبت 22/أغسطس/2020 - 06:02 ص
صدى البلد
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شيماء مجدي
قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين ان انخفاض اسعار الدواجن يهدد حلم الوصول إلى الاكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء ، لافتا إلي أن انتاج مصر حاليا وصل الي1.6 مليار طائر والفجوه الموجوده مابين الانتاج و الاستهلاك حوالي5%فقط لكن تدني الاسعار حاليا ووصول كيلو الفراخ البيضاء بالمزرعه من 16الي17 جنيه يؤدي لخسائر كبيره لمزارعي الدواجن بسبب ارتفاع تكلفة تربية الدواجن من اعلاف وادويه وكتاكيت وايدي عامله ولوازم اخري.

وأضاف أن ذلك يهدد حلم استقرار الاكتفاء الذاتي حيث يجبر الكثير من صغار مربي الدواجن إلي الخروج من السوق نتيجة لتفاقم الخسائر وعدم مقدرتهم علي بداية دورة جديده خاصة أن معظمهم يشتغلون بالسلف والدين 

واشار عبدالرحمن إلي أن اسباب انخفاض اسعار الدواجن يرجع إلي كثرة المعروض مع قلة الطلب ومع عدم انتشار امراض وبائيه زاد الانتاج و في ظل انخفاض القوة الشرائية للمواطنين نتيجة لتدني الاحوال الاقتصاديه الحاليه خاصة مع وجود مخزون بالثلاجات لدي الكثيرين من لحوم عيد الاضحي و ضعف التصدير وارتباك عمل المطاعم بسبب تداعيات فيروس كورونا وتوقف السياحة والذي ادي الي اغلاق الفنادق أدت كل هذه العوامل لانخفاض أسعار الدواجن إلى أقل من ثمن التكلفة مما ينذر بخسائر فادحة للمربين.

وأوضح " نقيب الفلاحين" أنه يجب على الدولة دعم صناعة وزراعة الدواجن والعمل علي فتح أسواق خارجية لتصدير الفائض حفاظا علي هذه الصناعة المهمة من الانهيار.

وتابع نقيب عام الفلاحين أنه يجب إنشاء صندوق تكافل زراعي لدعم زراعة الدواجن في حالة تعرضها لخسائر كبيرة مع العمل بجدية لتوفير اعلاف الدواجن ومستلزمات الزراعة الاخرى من كتاكيت وأمصال ومبيدات وادويه لازمه باسعار مناسبه وكميات كافية..بالإضافة لضرورة وقف تداول الفراخ الحيه وتحويل محلات بيع الدواجن الحية لبيع الدواجن المجمدة والمبردة وتوفير طرق للتقل الامن للدواجن
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