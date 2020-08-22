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تعليم

محافظ الشرقية يتفقد سير امتحانات الدور الثاني لشهادة الثانوية العامة.. صور

السبت 22/أغسطس/2020 - 03:10 م
جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية
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محمد الطحاوي

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بتفقد سير امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/ 2020 بمدرستي جمال عبد الناصر الثانوية بنات وأحمد وحيد الرسمية للغات بنين بمدينة الزقازيق، للاطمئنان على تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والحد من انتشاره للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب ورؤساء اللجان والملاحظين والعمال وجميع المشاركين في  إمتحانات الدور الثاني لهذا العام. 

 

بدأ المحافظ جولته بتفقد مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بنات التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية، والتي تضم 3 لجان لاستيعاب 35 طالبا وطالبة، لمتابعة سير امتحانات اليوم الأول للدور الثاني في مادة اللغة العربية والتأكيد على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وتنفيذ أعمال التطهير والتعقيم للجان قبل وبعد أداء الامتحان حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.


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كما توجه محافظ الشرقية  لمدرسة الشهيد النقيب أحمد وحيد الرسمية للغات التابعة لإدارة غرب الزقازيق  التعليمية، والتي تضم 4 لجان لاستيعاب 59 طالبا وطالبة، لمتابعة سير امتحانات اليوم الأول في الدور الثاني، مشددًا على ضرورة توفير التهوية الجيدة باللجان وجاهزية غرف الكشف والعزل بالمدارس التي تشهد الدور الثاني لامتحانات الثانوية العامة وعددها 25 مدرسة، لمواجهة أي أحداث أو حالات طارئة، مع التأكيد على تواجد طبيب وزائرة صحية لتوقيع الكشف الحراري على الطلاب قبل دخولهم مقار اللجان.

 

واطمأن المحافظ من الطلاب على مستوى الامتحان وما إذا كانت لديهم أي شكاوي أثناء أدائهم الإمتحان مشددًا على ضرورة عدم تواجد أولياء الأمور بمحيط اللجان الامتحانية والحد من أي تجمعات أمام المدارس حرصًا على الصحه العامه ولتوفير مناخ هادئ لأبنائهم أثناء أداء الامتحان.

 

يذكر أن عدد الطلاب الذين سيؤدون امتحانات الدور الثاني لشهادة  الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية لهذا العام يبلغ 9590 طالبا وطالبة.

 

رافق المحافظ الأستاذ رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم وثناء فوزي رئيس حي ثان.


محافظ الشرقية يتفقد سير امتحانات الدور الثاني لشهادة الثانوية العامة.. صور
محافظ الشرقية يتفقد سير امتحانات الدور الثاني لشهادة الثانوية العامة.. صور
محافظ الشرقية يتفقد سير امتحانات الدور الثاني لشهادة الثانوية العامة.. صور
محافظ الشرقية يتفقد سير امتحانات الدور الثاني لشهادة الثانوية العامة.. صور
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