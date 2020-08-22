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رياضة

الأهلي والزمالك .. أحمد مرتضى منصور يصافح مجلس الأهلي قبل القمة 120.. فيديو

السبت 22/أغسطس/2020 - 08:56 م
أحمد مرتضى منصور
أحمد مرتضى منصور
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محمد سمير
توجه أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة  الزمالك إلى المقصورة الرئيسية فور دخوله الي استاد القاهرة قبل مواجهة الزمالك والأهلي  فى لقاء القمة ضمن منافسات الجولة الـ21 من مباريات الدوري الممتاز .

والتقطت عدسة صدي البلد توجه أحمد مرتضى لمصافحة مجلس إدارة الأهلي المتواجد فى المقصورة الرياضية  في استاد القاهرة؛ فى لقطة تعكس الروح الرياضية قبل انطلاق القمة 120.
وتعد مباراة الأهلى والزمالك واحدة من أقوى المباريات على الإطلاق فى ظل القوة الكبيرة التى يتمتع بها الفريقان وامتلاكها مجموعة من أبرز اللاعبين أصحاب القدرات الفنية والبدنية المميزة .

ويدخل الأهلي مباراة القمة اليوم برصيد 56 نقطة محتلا بها صدارة ترتيب الدوري الممتاز ، بينما يقع الزمالك فى المركز الثالث برصيد 39 نقطة .
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