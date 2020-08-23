الخطيب ولجنة التخطيط يجتمعان مع فايلر وعبد الحفيظ بعد الخسارة من الزمالك.. صور

عقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، عصر اليوم جلسة مع رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، في حضور لجنة التخطيط، وذلك للوقوف على العديد من الأمور التي تخص الفريق في المرحلتين الحالية والقادمة.





وأكد الخطيب على ثقة النادي في الجهاز الفني واللاعبين، والعودة سريعًا إلى طريق الانتصارات، خاصة أن الأهلي تنتظره مواجهات قوية سواء على الصعيد المحلي أو القاري.





وحرص محمود الخطيب ولجنة التخطيط للكرة على مناقشة رينيه فايلر في العديد من الأمور الخاصة بفريق الكرة وارتباطاته في الفترة القادمة.





وأكد بيبو على ضرورة طي صفحة لقاء القمة والاستعداد بقوة للفترة الحالية، والتحديات التي تنتظر الفريق على المستويين المحلي والقاري في بطولتي الدوري المحلي ودوري أبطال إفريقيا.



