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%8.. عبد الغفار: الجامعات الأهلية ليست مقتصرة على فئة معينة من المجتمع ..فيديو

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 12:10 ص
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
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إبراهيم القادري
قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن مصر بها قوة بشرية كبيرة، والرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع ملف التعليم والجامعات باستمرار.

وأضاف "عبدالغفار"، في لقائه ببرنامج "المواجهة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الجامعات الخاصة تضم حوالي 8% من طلاب الثانوية العامة، مشيرا إلى أن جامعة الجلالة تعمل بها 40 شركة لإنشائها.

وأوضح عبد الغفار أن الجامعات لابد أن يكون لها شراكات دولية، مؤكدا أن الرئيس أطلق 100 منحة دراسية لأوائل الثانوية العامة حتى وإن كانت من الجامعات ذات الشركات الدولية.

وتابع أن وزارة التعليم العالي أصدرت 100 منحة أيضا حتى نتوسع في عدد المنح.

وأوضح أن الجامعات الأهلية ليست مقتصرة على فئة معينة من المجتمع ولكنها تنتقي أفضل العناصر وأذكي الطلاب للالتحاق بها وبها امتحان قبول. 

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