AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

عبد الغفار: إجازة تعديل نظام الامتحانات بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجماعات ليس فيه مساس باستقلالية الجامعات

الأحد 09/أغسطس/2020 - 02:04 م
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
Advertisements
يوسف سامح
قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن جائحة كورونا جعلتنا نجري تعديلات قانونية نواجه بها أي أزمة سواء كانت كورونا أو غيرها تضعنا في ظروف طارئة وتحتاج منا إجراءات للمواجهة.


جاء ذلك خلال مناقشة لجنة التعليم لمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢. 


وينص التعديل على إضافة مادة جديدة برقم  ١٩٧ مكرر تجيز في حالة الضرورة لوزير التعليم العالي تعديل نظام الامتحانات من خلال وضع خيارات متعددة في حالات الضرورة  لمواجهة أي أزمات، وذلك بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات.


وأضاف - خلال اجتماع لجنة التعليم برئاسة النائب سامي هاشم -  أنه لا مساس باستقلالية الجامعات والحديث في هذا الأمر، هو  مزايدة في غير محلها ولا يوجد نيل من استقلالية الجامعات لأنه نص دستوري.


وأكد أنه لا توجد أي أداة للتدخل في مناهج التعليمية أو إدارة شئون الجامعات، لأنها مستقلة تعليميا وإداريا بموجب الدستور.


ولفت إلى أن النص المقدم منضبط تشريعيا ومنح للوزارة حقها الدستوري والتشريعي ومنح المجلس الأعلى للجامعات حقها أيضًا، ووضع شرطا "يوجد ظرف وضرورة" وليس بشكل مطلق. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خالد عبد الغفار: إجراءاتنا الاحترازية على أعلى مستوى.. ولكل جامعة حرية تحديد موعد الامتحان

خالد عبد الغفار: نتوقع 70 ألف إصابة كورونا بحلول 30 يونيو المقبل

الحكومة تُجيز لوزير التعليم العالي تعديل نظام الدراسة والامتحان

أستاذ جامعي: تمكين وزير التعليم العالي من تعديل نظام الدراسة يتعارض مع مواد تنظيم الجامعات

أستاذ جامعي: تعديل وزير التعليم العالي لنظام الدراسة والامتحانات لا يتعارض مع القانون

أستاذ بجامعة الأزهر: تعديل قانون تنظيم الجامعات ضرورة فرضتها الظروف القهرية الحالية

ترشيحاتنا

مواقع إباحية تستغل الأطفال.. نصائح لحماية الأبناء من الابتزاز الجنسي

عطلة عائلية تتحول إلى جنازة.. أب يصدم طفلة بسيارته وينهي حياته.. تفاصيل

إصابة شخصين في حادث انفجار أنبوبة بوتاجاز بإتياي البارود

صراع فتحى وهاني.. فايلر يستقر على تشكيل الأهلى فى مواجهة إنبي اليوم

خاص .. ننشر تفاصيل مرض خالد الغندور مذيع قناة الزمالك

خطوبة نجل ديفيد بيكهام على نيكولا بيلتز.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

َوزيرة الهجرة: تنسيق كامل مع الوطنية للانتخابات لانجاح عملية تصويت المصريين في الخارج.. صور

وزيرة الهجرة: المشاركة في انتخابات الشيوخ عبر البريد السريع فقط.. صور

وزيرة الهجرة للمصريين في الخارج: نتلقى استفساراتكم وأسئلتكم على مدار الساعة.. صور