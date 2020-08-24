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تعليم

لمتابعة سير العمل.. وزير التعليم العالي يتفقد مكتب التنسيق بجامعة عين شمس .. صور

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 11:12 ص
صدى البلد
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نهلة الشربيني - عدسة أحمد بيسو
أجرى منذ قليل وزير التعليم العالي جولة تفقدية من داخل مكتب تنسيق الثانوية العامة 2020 بجامعة عين شمس ،للاطمئنان على سير أعمال مكتب التنسيق في اليوم الثالث للمرحلة الأولى. 


وكان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي،أكد أن مقر التنسيق الرئيسى فى أتم جاهزيته لاستقبال جميع الطلاب من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة وكذلك الشهادات المعادلة، وخلال جولته تفقدية المكاتب والقاعات المخصصة لاستقبال الطلاب.

وأشاد الوزير في تصريحات له خلال جولته بمكتب التنسيق المركزي بجامعة عين شمس، بتفهم العاملين واستماعهم لمشاكل المواطنين والتحقيق فيها وتلبية طلباتهم،  مؤكدا على تقدير الوزارة لما تمثله مرحلة دخول الجامعة من أهمية وخصوصية للأسرة المصرية، مشيرا إلى أن الانتهاء من استعدادات التنسيق يأتى استكمالا للجهد الكبير الذى بذلته منظومة التعليم الجامعى بكل مؤسساتها فى إتمام العام الدراسى السابق بنجاح.


وانطلقت أول امس، السبت، أعمال اليوم الأول لتنسيق المرحلة الأولى 2020، بعد أن جاء بيــــان الحد الأدنى عدد الطلاب "الشعبة العلمية 400 درجة فأكثر أي بنسبة 97.60% فأكثر 30855، الشعبة الهندسية 387 درجة فأكثر أي بنسبة 94.40% فأكثر 16665،الشعبة الأدبية 327.5 درجة فأكثر أي بنسبة 79.90% فأكثر 102165 والإجمـــــــــالي 149685".


واطمئن على توفير الترتيبات والتجهيزات اللازمة، كما التقى بعدد من العاملين بالمكان، وكذلك بعدد من الطلاب وأسرهم مؤكدا على أن العاملين بالتنسيق لديهم خبرة طويلة فى التعامل مع الشكاوى والطلبات.
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