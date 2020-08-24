غير هادفة للربح.. وزير التعليم العالي: أنشأنا 4 جامعات جديدة.. عبد الغفار: الجامعات الأهلية ليست مقتصرة على فئة معينة من المجتمع





قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، ان الجامعات الاهلية غير هادفة للربح مؤكدا أن الدولة استثمرت 50 مليار جنيه في 4 جامعات فقط .









قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، إن الدولة مؤمنة بأهمية التعليم والبحث العلمي في بناء الإنسان، مؤكدا أنه في الماضي لم يكن هناك زخم لإنشاء مؤسسات تعليمية متنوعة .













قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن مصر بها قوة بشرية كبيرة، والرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع ملف التعليم والجامعات باستمرار.













قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، ان البرامج التخصصية والبينية هي التي تميز العالم الان مؤكدا على أن البرامج البينية تتيح للفرد دراسة العديد من الكليات .









قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، ان مصر تحتاج إلى فنيين في الصناعات الحرفية المختلفة ودليل على ذلك هو أننا أثناء ازمة فيروس كورونا لم تنقص المنتجات الغذائية في مصر .



