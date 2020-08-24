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خالد عبد الغفار: الجامعات التكنولوجية معنية بالتطبيق والتدريب العلمي.. فيديو

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 12:55 ص
خالد عبد الغفار
خالد عبد الغفار
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إبراهيم القادري
قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، ان مصر تحتاج إلى فنيين في الصناعات الحرفية المختلفة ودليل على ذلك هو أننا أثناء ازمة فيروس كورونا لم تنقص المنتجات الغذائية في مصر.

وأضاف عبد الغفار خلال لقائه في برنامج المواجهة المذاع على قناة اكسترا نيوز ، أن الجامعات التكنولوجية معنية بالتطبيق والتدريب العملي أكثر من النظري وهذا يحتاجه السوق بقوة.

وأوضح عبد الغفار ، أن هناك 3 جامعات تكنولوجية يتم عملها في مصر  مؤكدا أن الرئيس صدق على 6 جامعات جديدة في السنتين القادمتين.

وتابع : إننا نقوم بعمل الجامعات التكنولوجية في المناطق الصناعية لسهولة الممارسة العملية.

واستكمل: أن هذا النوع في ألمانيا يستحوذ على 3 أضعاف التعليم التقليدي.
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