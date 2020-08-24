خالد عبد الغفار: الجامعات التكنولوجية معنية بالتطبيق والتدريب العلمي.. فيديو

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، ان مصر تحتاج إلى فنيين في الصناعات الحرفية المختلفة ودليل على ذلك هو أننا أثناء ازمة فيروس كورونا لم تنقص المنتجات الغذائية في مصر.





وأضاف عبد الغفار خلال لقائه في برنامج المواجهة المذاع على قناة اكسترا نيوز ، أن الجامعات التكنولوجية معنية ب التطبيق والتدريب العملي أكثر من النظري وهذا يحتاجه السوق بقوة.





، أن هناك 3 جامعات تكنولوجية يتم عملها في مصر مؤكدا أن الرئيس صدق على 6 جامعات جديدة في السنتين القادمتين . وأوضح عبد الغفار عملهاأنعلىالقادمتين





وتابع : إننا نقوم بعمل الجامعات التكنولوجية في المناطق الصناعية لسهولة الممارسة العملية.



