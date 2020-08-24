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خالد عبد الغفار: ثقافة الشهادة الدراسية تسيطر على الأسرة المصرية.. فيديو

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 03:11 ص
وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
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إبراهيم القادري
قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ان البرامج التخصصية والبينية هي التي تميز العالم الان مؤكدا على أن البرامج البينية تتيح للفرد دراسة العديد من الكليات  .

وأضاف عبدالغفار خلال لقائه في برنامج المواجهة المذاع علي قناة اكسترا نيوز ، أن مصر بها ما يقرب من 180 او 200 برنامج، مؤكدا أن البرامج الموجودة داخل كلية الإعلام هي ما تميز كلية الاعلام .

وأوضح عبد الغفار ، أن الالتحاق بالجامعات الاهلية يتطلب إجراء اختبارات القبول بجانب التنسيق.

وتابع : أن هناك تركيز من الدولة في الإنتاج والصناعة، مضيفا أن ثقافة الشهادة هي التي تسيطر علي الأسرة المصرية  .

واستكمل: أننا اتفقنا مع العلماء المصريين بالخارج للتدريس بالجامعات الاهلية الجديدة .

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