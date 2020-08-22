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تعليم

مكتب التنسيق المركزى يستقبل طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الأولى في مقره الجديد.. صور

السبت 22/أغسطس/2020 - 03:00 م
تنسيق 2020
تنسيق 2020
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حسام الفقي
استقبل معمل التنسيق المركزى لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، منذ التاسعة صباحا، بمقره الجديد بجامعة عين شمس طلاب الثانوية وذلك فى اليوم الأول للمرحلة الأولى للتنسيق.


وحرصت الجامعة على تجهيز المقر الجديد لمكتب التنسيق المركزي بما يضمن إتمام وتنفيذ أعمال التنسيق على النحو اللائق بمكانة الجامعة التى تستضيف مكتب التنسيق المركزى لأول مرة فى تاريخها.

وأوضح الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه تم توفير كافة التدابير اللازمة لتسهيل أعمال مكتب التنسيق المركزي بما ييسر على الطلاب وذويهم إتمام عمليات التسجيل الإلكتروني بسرعة ودقة متناهية.

وأكد على توفير كافة الخدمات الطبية و اللوجستية لخدمة الطلاب وذويهم وخروج أعمال التنسيق بالشكل اللائق مشيرًا إلى  أعمال التطوير و رفع الكفاءة التي نفذتها الجامعة بالمسرح الجامعي وملحقاته و صالة الألعاب الرياضية المغطاة بالمدينة الجامعية طلبة بالعباسية والملاعب الرياضية و كذلك إدارات رعاية الشباب لتكون مقرا لمركز التنسيق المركزى.

وأضاف الدكتور عبد الفتاح سعود أن الجامعة استعدت على كافة المستويات الأمنية بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتأمين مقار المكتب و الصحية بالتعاون مع الإدارة العامة للشئون الطبية و المستشفيات الجامعية  مع توفير أعداد إضافية من الأطقم الطبية ليكونوا في حالة تأهب دائم للتعامل مع أي حالة طبية طارئة مع التشديد على ضرورة الالتزام الدائم بأتباع كافة الإجراءات الطبية الإحترازية ( من قياس حرارة وغيرها ) تجاه جميع المترددين على مكتب التنسيق من السادة الإداريين والطلاب.

وأشار الدكتور عبد الفتاح سعود الى المبادرة الفعالة التى يقدمها اتحاد طلاب الجامعة هذا العام وهى تخصيص فرق إرشاد من الطلاب المدربين لمساعدة طلاب الثانوية العامة للحصول بسلاسة ويسر على خدمات مكتب التنسيق المركزى كما تم توفير أماكن الاستراحة والانتظار للطلاب وذويهم و مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة.
مكتب التنسيق المركزى يستقبل طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الأولى في مقره الجديد.. صور
مكتب التنسيق المركزى يستقبل طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الأولى في مقره الجديد.. صور
مكتب التنسيق المركزى يستقبل طلاب الثانوية العامة بالمرحلة الأولى في مقره الجديد.. صور
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