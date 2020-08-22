وكيل آداب عين شمس: إقبال متوسط بالمعامل مع بدء تنسيق المرحلة الأولى

شهدت الساعات الأولى من فتح باب تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة «المرحلة الأولى»، اليوم السبت، إقبالا متوسطا في معامل كلية الآداب جامعة عين شمس.

وتوافد الطلاب على معامل كلية الآداب لتسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق، وسط إجراءات احترازية مشددة وإلزام جميع الزائرين من طلاب الثانوية العامة بارتداء الكمامة.

وقالت الدكتور حنان كامل، وكيل كلية الآداب جامعة عين شمس، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن الإقبال كان متوسطا منوهة بأنه تم تجهيز معامل الحاسب الآلي الموجودة بالكلية، وتبلغ 3 معامل لتوزيع الطلاب عليها مع توفير التباعد الاجتماعى؛ حرصًا على سلامة الجميع، كما قامت الكلية بتوفير مجموعة من الإرشادات للإجابة عن استفسارات الطلاب أثناء التسجيل.

جدير بالذكر أنه بدأ 149685 طالبا من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة فى 2019-2020 اليوم، السبت، فى تسجيل رغبات الالتحاق بالجامعات، وذلك من خلال موقع التنسيق الإلكترونى ومعامل الجامعات، وذلك بالمرحلة الأولى للتنسيق، والتي تستمر على مدار 5 أيام، حيث تنتهى فى 26 أغسطس الجارى.





وأعلنت وزارة التعليم العالى الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولى للشعبة العلمية 400 درجة فأكثر أي بنسبة 97.60% والشعبة الهندسية 387 درجة فأكثر أي بنسبة 94.40% والشعبة الأدبية 327.5 درجة فأكثر أي بنسبة 79.90%.





وقال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على أعمال التنسيق، إن قبول طلاب الشعبة العملية فى كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعى سيكون بنسبة محددة بواقع 25% من شعبة العلمى علوم وبنسبة 75% لطلاب الشعبة الهندسية تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات.