إقبال كثيف في معامل كلية الزراعة جامعة عين شمس مع بدء تنسيق المرحلة الأولى

شهدت الساعات الأولى من فتح باب تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة «المرحلة الأولى»، اليوم السبت، كثافة طلابية في معامل كلية الزراعة جامعة عين شمس.









وتوافد الطلاب على معامل كليات الزراعة لتسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق، حيث شهدت بوابات ومنافذ الدخول كثافة كبيرة من الطلاب، وتجمعهم لشرح الخطوات الصحيحة لعملية تسجيل الرغبات قبل الدخول إلى المعامل.









وقال الدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن الكلية شهدت تزافد أعداد كبيرة من الطلاب مع التزام تام بالإجراءات الاحترازية المشددة التي وضعتها الكلية للحفاظ على سلامة الطلاب.









جدير بالذكر أنه بدأ 149685 طالبا من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة فى 2019-2020 اليوم، السبت، فى تسجيل رغبات الالتحاق بالجامعات، وذلك من خلال موقع التنسيق الإلكترونى ومعامل الجامعات، وذلك بالمرحلة الأولى للتنسيق، والتي تستمر على مدار 5 أيام، حيث تنتهى فى 26 أغسطس الجارى.



وأعلنت وزارة التعليم العالى الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولى للشعبة العلمية 400 درجة فأكثر أي بنسبة 97.60% والشعبة الهندسية 387 درجة فأكثر أي بنسبة 94.40% والشعبة الأدبية 327.5 درجة فأكثر أي بنسبة 79.90%.



وقال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على أعمال التنسيق، إن قبول طلاب الشعبة العملية فى كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعى سيكون بنسبة محددة بواقع 25% من شعبة العلمى علوم وبنسبة 75% لطلاب الشعبة الهندسية تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات.



