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فن

ما عدت بحدة الصدمة أتفاجأ.. مي حلمي تعلق مجددا على انفصالها عن محمد رشاد

الإثنين 24/أغسطس/2020 - 11:20 ص
محمد رشاد ومى حلمى
محمد رشاد ومى حلمى
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أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة مى حلمى تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام حول أزمة طلاقها من المطرب محمد رشاد والتى أثارت حالة من الجدل خلال الأيام القليلة الماضية. 

وقالت مى حلمى : "خذلت مرة وسامحت، وخذلت أخرى فتوقعت الثالثة، فاكتفيت وجع، فما عدت بحدة الصدمة أتفاجأ، ولكن تعلمت أن كثرة الخذلان يبقيني صامدة، فجبرًا يا الله بقلبي جبران يتعجب له الخلق من قوة جبرانك". 

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وكانت علقت مى حلمى على خبر انفصالها عن المطرب محمد رشاد من خلال ستوري عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وقالت مى حلمى :"ردا على كل ما نشر من الأمس عن خبر طلاقى .. لم يتم إعلامي رسميا حتى الان "

واضافت :" ولقد علمت خبر انفصالي وطلاقى عن طريق السوشيال ميديا زى ما انتى عرفتم بالظبط ".

وتابعت :" واسفة حاولت اتاكد من الخبر من زوجى الحالى او السابق مش عارفة بصراحة لكن تليفونه مغلق حتى الان ".

ومن ناحية اخرى علق الفنان محمد رشاد، على انفصاله من زوجته مي حلمي في أول رد له بعد الطلاق. 

وكتب محمد رشاد، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، وتحديدا عبر خاصية الاستورى، "أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد".
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