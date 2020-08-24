فى عيد ميلاد آثار الحكيم.. هالة سرحان تحرشت بها 3 أيام وهاجمت هيفاء وهبى ورامز جلال

تحتفل اليوم الفنانة اثار الحكيم بعيد ميلادها الـ 63، والتى قدمت العديد من الادوار الفنية التى تظل محفورة فى وجدان المشاهد العربى.
دخلت الفنانة أثار الحكيم فى عديد من الأزمات مع عدد من الفنانين، ولعل من ابرزهم ازمتها مع الاعلامية هالة سرحان، حيث صرحت بانها تعرضت للتحرش من جانب هالة سرحان لمدة 3 أيام متتالية.
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هالة سرحان
وأوضحت اثار الحكيم خلال استضافتها في حلقة من برنامج "ولا تحلم" من تقديم نيشان على قناة "الحياة" أن هالة سرحان تحرشت بها 3 مرات عبر برنامجها "آن الأوان" عن طريق "اغتيابها"، وذلك خلال دفاعها عن برنامج "رامز قرش البحر"، خاصة بعد ما أسمته "صدمة" فريق إنتاج البرامج، بعد الحكم في الجلسة الثانية للقضية.
وفي نفس السياق، ذكرت آثار الحكيم أن هالة سرحان لم تتوقف عن مهاجمتها إلا عندما اتصلت برجل الأعمال حسن راتب، صاحب قنوات "المحور"، والذي أمر "سرحان" بالتوقف عن مهاجمتها.
رامز جلال
رفعت آثار الحكيم دعوى قضائية ضد برنامج "رامز قرش البحر"، بعد رفضها المقلب وعرض الحلقة، وخلال لقاء لها قالت آثار الحكيم إنها لم تتقاضَ مليون جنيه مصري، وإنها كذبة لكنها بالفعل حصلت على مقابل، ولكن على أساس تصويرها لبرنامج حواري، وبالفعل أجابت على الاسئلة، حتى فوجئت بالغش وبأنها تعرضت للتحرش النفسي، وعاشت صدمة كبيرة.
هيفاء وهبى
هاجمت آثار الحكيم الفنانة هيفاء وهبي بعد فيلم "حلاوة روح"، وكانت من اللجنة التي قررت منع عرض الفيلم لتهاجم هيفا، وقالت إن اللبنانيات هن سبب العري، قبل أن تعود وتعتذر إلى الشعب اللبناني، موضحة بأنها لا يمكن أن تهين الشعب اللبناني.
دينا
وقالت دينا في لقاء لها في أحد البرامج إنها السبب في إعتزال آثار الحكيم، بسبب ملابسها فى مسلسل "فريسكا" وهو ما نفته الحكيم فى ما بعد.
وقالت دينا إن آثار الحكيم اعتادت ان تهاجم زميلاتها اللواتى يواجهن مشاكل وأزمات خلال السنوات الماضية، وإنها لا تحبها وتعتبر الذكريات التى جمعت بينهما سيئة ولا تحب أن تتذكرها.