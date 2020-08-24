فى عيد ميلاد آثار الحكيم.. هالة سرحان تحرشت بها 3 أيام وهاجمت هيفاء وهبى ورامز جلال





دخلت الفنانة أثار الحكيم فى عديد من الأزمات مع عدد من الفنانين، ولعل من ابرزهم ازمتها مع الاعلامية هالة سرحان، حيث صرحت بانها تعرضت للتحرش من جانب هالة سرحان لمدة 3 أيام متتالية.





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هالة سرحان









خلال استضافتها في حلقة من برنامج "ولا تحلم" من تقديم نيشان على قناة "الحياة" أن هالة سرحان تحرشت بها 3 مرات عبر برنامجها "آن الأوان" عن طريق "اغتيابها"، وذلك خلال دفاعها عن برنامج "رامز قرش البحر"، خاصة بعد ما أسمته "صدمة" فريق إنتاج البرامج، بعد الحكم في الجلسة الثانية للقضية. وأوضحت اثار الحكيم









وفي نفس السياق، ذكرت آثار الحكيم أن هالة سرحان لم تتوقف عن مهاجمتها إلا عندما اتصلت برجل الأعمال حسن راتب، صاحب قنوات "المحور"، والذي أمر "سرحان" بالتوقف عن مهاجمتها.









رامز جلال









رفعت آثار الحكيم دعوى قضائية ضد برنامج "رامز قرش البحر"، بعد رفضها المقلب وعرض الحلقة، وخلال لقاء لها قالت آثار الحكيم إنها لم تتقاضَ مليون جنيه مصري، وإنها كذبة لكنها بالفعل حصلت على مقابل، ولكن على أساس تصويرها لبرنامج حواري، وبالفعل أجابت على الاسئلة، حتى فوجئت بالغش وبأنها تعرضت للتحرش النفسي، وعاشت صدمة كبيرة.





هيفاء وهبى





هاجمت آثار الحكيم الفنانة ​هيفاء وهبي​ بعد فيلم "​حلاوة روح​"، وكانت من اللجنة التي قررت منع عرض الفيلم لتهاجم هيفا، وقالت إن اللبنانيات هن سبب العري، قبل أن تعود وتعتذر إلى الشعب اللبناني، موضحة بأنها لا يمكن أن تهين الشعب اللبناني.









دينا



