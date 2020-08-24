مجرمون وقتلة وخنازير.. راغب علامة يهاجم الحكومة اللبنانية مجددًا

وقال راغب: "الطبقة السياسية تتعامل مع جريمة إنفجار المرفأ وكأن الانفجار حصل في إسرائيل وليس في بيروت!

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وأضاف راغب قائلا: "ويتعاملوا على أن الضحايا والجرحى والمتضررين ليسوا لبنانيين ولا حتى بشر!".

وأشار راغب إلى أن "المحاكمة أصبحت إعلامية وكل طرف يستعمل أتباعه لإبعاد التهمة عنه.. الكل يحاول تمييع وتضييع الحقيقة وإبعاد المسؤولية عنه! مجرمون قتلة خنازير".

وكان نشر الفنان راغب علامة تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر يهاجم فيه الحكومة اللبنانية وتحديدًا حسان دياب الذي طالبه بالاستقالة الفورية وذلك بعد مظاهرات وانفجار بيروت.





وكتب راغب علامة وقتها أن "حكومة حسّان دياب فشلت وسقطت.. على رئيس الحكومة أن يتقدم بالاستقالة اليوم قبل الغد".