في ذكرى رحيل عدوة الرجال.. قصة حب وحيدة في حياة أمينة رزق ورفضت الزواج بدبلوماسي عربي





وبرغم من النجاح الذي قدمته امينة رزق فى السينما والدراما والمسرح الا انها لم تتزوج ووهبت حبها لهذا العالم الفريد الذى خطفها وهى فى عمر الرابعة عشر و تحدثت أمينة رزق عن مشوارها الفنى وسبب عدم زواجها وكانت وقتها مازالت في سن الشباب قائلة في أحد أعداد مجلة الكواكب: "كنت أرى فى كل مأساة أجسدها أو أقرأها أن الرجل كان سببا فيها بعدما يسلط على المرأة مغناطيس الحب ، لذلك كرهت الحب بسبب الكوارث التى يسببها ولذلك أطلقوا على لقب عدوة الرجال"، مؤكدة أنها تحترم الرجال ولكنها لن تتزوج وستتفرغ للفن.





وذكرت أنها عرفت الحب لأول مرة وهى فى سن الرابعة عشر فى مستهل حياتها الفنية ووقتها أحبت شابا قويا لامع الإسم محاطا بكل أسباب الشهرة والمجد ولم تذكر اسمه ، وربما كان هذا الشاب هو الفنان الكبير يوسف وهبي، مؤكدة أنها أحبت هذا الشاب الذى لم تذكر اسمه فى صمت وأنه لم يلتفت لهذا الحب ، ولم تجروء على الافصاح عن حبها حتى قرأت خبر خطبته لإحدى بنات العائلات المعروفة فسقطت من الصدمة وأغمي عليها.

وأشارت راهبة الفن إلى أن الفنان مختار عثمان وكان أحد زملائها فى فرقة رمسيس كان يبدى اهتماما واضحا بها وصرح لها بحبه ورغبته فى الزواج منها ولكنها لم تبادله نفس الحب.

وتابعت أمينة رزق متحدثة عن الرجال الذين أبدوا حبهم لهم ورغبتهم الزواج منها مشيرة إلى أن قاسم وجدى مدير مسرح رمسيس كان يغار عليها ويهتم بها اهتمامًا كبيرًا حتى أنه منع كل فنانى الفرقة من الاقتراب من حجرتها أو التحدث معها فى غير شئون التمثيل، وعندما عرفت والدتها بذلك قررت ان تحضر معها المسرح يوميا لتمنع قاسم وجدى نفسه من الاقتراب منها.





وأضافت عذراء الفن أنها كادت أن تتسبب فى ازمة دبلوماسية بعد أن أرسل شخص عربى ذو منصب مرموق يطلب يدها فصرخت فى وجه رسول الغرام، معلنةً عدم رغبتها في الزواج، مؤكدة أن رد فعلها أغضب الشخصية العربية المرموقة وكاد أن يتسبب هذا الموقف فى أزمة كبيرة لولا تدخل بعض الوسطاء الذين شرحوا للثرى العربى موقف أمينة رزق من الزواج بصفة عامة وليس منه شخصيًا.





وأكدت راهبة الفن في حديثها عن الرجال الذين أحبوها وكانت وقتها مازالت شابة مرغوبة أنها قررت ألا تتزوج إلا الفن.

تحل اليوم الاثنين ذكرى رحيل الفنانة القديرة امينة رزق والتى اشتهرت بادوار الأم في السينما المصرية، ولها مسيرة فنية وتاريخ حافل بالأعمال التي تعد أحد علامات السينما.