مى حلمى عن انفصالها عن محمد رشاد: عرفت من السوشيال ميديا





وقالت مى حلمى :"ردا على كل ما نشر من الامس عن خبر طلاقى .. لم يتم اعلامى رسميا حتى الان "





واضافت :" ولقد علمت خبر انفصالى وطلاقى عن طريق السوشيال ميديا زى ما انتى عرفتم بالظبط ".





وتابعت :" واسفة حاولت اتاكد من الخبر من زوجى الحالى او السابق مش عارفة بصراحة لكن تليفونه مغلق حتى الان ".





ومن ناحية اخرى علق الفنان محمد رشاد، على انفصاله من زوجته مي حلمي في أول رد له بعد الطلاق.





وكتب محمد رشاد، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، وتحديدا عبر خاصية الاستورى، "أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد".



