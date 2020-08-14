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فن

مى حلمى عن انفصالها عن محمد رشاد: عرفت من السوشيال ميديا

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 02:20 ص
مى حلمى
مى حلمى
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شروق حمدى
علقت الاعلامية مى حلمى على خبر انفصالها عن المطرب محمد رشاد من خلال ستورى عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام

وقالت مى حلمى :"ردا على كل ما نشر من الامس عن خبر طلاقى .. لم يتم اعلامى رسميا حتى الان "

واضافت :" ولقد علمت خبر انفصالى وطلاقى عن طريق السوشيال ميديا زى ما انتى عرفتم بالظبط ".

وتابعت :" واسفة حاولت اتاكد من الخبر من زوجى الحالى او السابق مش عارفة بصراحة لكن تليفونه مغلق حتى الان ".

ومن ناحية اخرى علق الفنان محمد رشاد، على انفصاله من زوجته مي حلمي في أول رد له بعد الطلاق. 

وكتب محمد رشاد، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، وتحديدا عبر خاصية الاستورى، "أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد".

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