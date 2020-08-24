بعد قضية إنكار نسب أبناء هالة صدقى .. خلافات النجوم مع زوجاتهم على صفيح ساخن





ولم تكن أزمة هالة صدقى الاولى من نوعها حيث ضربت قضية اثبات النسب الوسط الفنى من قبل ولعل من ابرز هؤلاء قضية احمد عز وزينة و التى لا تزال بساحات القضاء وقضية الفنان احمد الفيشاوى الذى قرر أن يعترف بابنته لينا بعد سلسلة من الانكار والقضايا والمثير أيضا ظهور ابن جديد له من زوجته الاجنبية.









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ونرصد فى التقرير التالى أزمات قضايا الانساب فى الوسط الفنى.









هالة صدقى :





منذ أن نشر "صدى البلد" أول رد من النجمة هالة صدقي على ادعاءات زوجها وقراره برفع قضية إنكار نسب وتتسابق المواقع الصحفية لمتابعة تطورات القضية وتفاصيلها، وفي التقرير التالي نرصد أبرز ملامحها..





ظهر محامي زوج الفنانة هالة صدقي خلال مقطع مصور يتحدث فيه عن رفع موكله قضية إنكار نسب من أبنائه بعد مرور أكثر من 10 سنوات على ميلادهم.



وحذرت بعدها النجمة هالة صدقي، من تداول أى معلومات مغلوطة أو مضللة سواء عن طريق أخبار صحفية أو مقاطع مصورة، بشأن خلافها مع زوجها، مؤكدة أنها سوف تلجأ للقضاء حال حدوث ذلك.



وقالت هالة صدقي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إنها فوجئت بمقطع مصور لأحد الأشخاص يدعي أنه محامٍ، يتهمها فيه بالاستيلاء على أموال زوجها بموجب توكيل بشكل مثير للدهشة، ومن دون أى سند قانوني، كما تطرق لبعض الأمور العائلية الخاصة، التي لم يبت فيها القضاء، وبناءً عليه فقد تقدم المحامي الخاص بها بمذكرة للنائب العام لرفع قضية تشهير ضد هذا الشخص، وكذلك زوجها السابق، كما ستتم مخاطبة نقابة المحامين خلال ساعات للنظر في مدى مهنية ما حدث، وقياس الأضرار الواقعة على أسرتها جراء ذلك.



وأضافت هالة صدقي "يحاول زوجي بطرق خبيثة النيل مني وسمعتي، بعد أن خسر قضية النفقة، رغم محاولاتي عدم التطرق للأمر في وسائل الإعلام مراعاة لشعور أولادي، إلا أنه وللأسف الشديد لم يحترم ذلك أو يضعه نصب عينيه".



بعدها بساعات أعلن صلاح السقا محامي سامح سامي زوج الفنانة هالة صدقى انسحابه من القضايا التي رفعها موكله على زوجته والتى تخص إنكار النسب والتي أثارت حالة من الجدل الواسع في الايام القلية الماضية.



وأوضح صلاح السقا محامي زوج هالة صدقى خلال مؤتمر صحفي، أن موكله قام بسحب جميع القضايا التى رفعها حفاظا على أبنائه وطالب بضرورة إعلاء المصلحة العامة على الشخصية.



ولكن الفنانة هالة صدقي شددت أنها لن تتنازل عن حقها بعد تشهير زوجها بسمعتها عبر وسائل الإعلام، مشيرة إلى أنها رفضت الوساطة للصلح معه.



وأضافت "احترمت اختياره أنه يريد السفر إلى أمريكا ولكن رفض أن أسافر معه، وتحملت 5 سنوات إهانات لا تغتفر".









أحمد عز وزينة





6 سنوات مرت على القضية الأشهر في الوسط الفني التي بدأت تفاصيلها خارج البلاد في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، مرورًا بالعديد من التحقيقات والمحاضر والدعاوى الجنائية، والمشاجرة الشهيرة داخل البلاد في الساحل الشمالي، نهاية بأحكام قضائية بالنفقة والمصروفات الدراسية.



7 فبراير 2014



التاسعة مساء يوم السابع من فبراير، وداخل قسم شرطة مدينة نصر أول، بدأت الواقعة بحضور وسام رضا إسماعيل الشهيرة بـ زينة إلى ديوان القسم وأمام رئيس التحريات أقرت بأنها تحمل كارنيه نقابة المهن التمثيلية رقم 3069، وقامت بتحرير محضر ضم بين أوراقه «قد تزوجت من أحمد عز علي عزت، وأنجبت منه على فراش الزوجية توأما وهما - زين الدين وعز الدين - أثناء تواجدها بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن المذكور رفض قيد الطفلين بسجل المواليد وحضرت للقسم لتحرير محضر بالواقعة».



18 فبراير 2014

انطلق سير تحقيقات القضية داخل نيابة أول مدينة نصر، حيث أمرت حينها بالاستعلام من شركات المحمول عن 4 أرقام هواتف تخص الفنان أحمد عز وزينة وصديقه وشقيقتها نسرين، كما استلمت النيابة حينها شهادة تحركات للفنانة زينة فى الفترة من 1 يناير 2012 إلى 7 فبراير 2014 من مصلحة الجوازات والهجرة.



5 مارس 2014



استدعت النيابة العامة الفنانة زينة للاستماع إلى أقوالها، والتى أشارت فيها إلى زواج عرفي تم بينها وبين الفنان أحمد عز بتاريخ 15 يونيو من عام 2012، وكان الاتفاق على إعلان الزيجة في بدايات 2013، وأن الحمل حدث في مارس 2013، وأمرت حينها النيابة باستدعاء شقيقتها نسرين رضا لاستجوابها.



22 مارس 2014

استمعت النيابة لأقوال نسرين رضا، شقيقة الفنانة زينة، وقالت حينها إن "شقيقتي زينة تزوجت أحمد عز عرفيا في يونيو 2012، وفي مارس 2013 كلمتني وقالتلي إنها حامل".



وأضافت المذكورة أن شقيقتها زينة أخبرتها بعدها بأن أحمد عز طلب أن أحضر إليها طبيبة لإقناعها بإجراء عملية إجهاض في أحد مستشفيات المعادي، وبعدها ترك لها المنزل، مشيرة إلى أنه «كان فيه اتفاق بينى وبين أحمد عز بالسفر لأمريكا لحضور الولادة وتحويل الزواج من عرفى إلى رسمى قبل الولادة، وقال لى أومال مين اللى هيدفع فلوس الولادة والمصاريف؟ علشان كده وأقسم بالله العظيم كذا مرة على كده واتفق معايا على أنواع تحاليل معينة هو ومصطفى بعتها لى فى رسائل بعدما قرر إن الاتفاق أن يكون الموضوع بينى وبين مصطفى أخوه لحل الموضوع، وده ثابت فى الرسائل أسماء التحاليل المطلوبة وهى نفس التحاليل اللى أحمد طلبها من هانى وثابتة فى رسائل هانى على تليفونه ومقدم منها صورة للنيابة وصديقة أخرى لنا تدعى نازك، وطلبوا منى التحاليل أكثر من مرة وعملناها فى أمريكا للأولاد تحليل «D.N.A».



أبريل 2014

استمعت النيابة لأقوال الفنان أحمد عز، والتي قال فيها «تربطنى علاقة زمالة بـ وسام رضا إسماعيل، وفوجئت آخر شهر أبريل عام ٢٠١٣ تقول إنها حامل منى، افتكرت إنها بتهزر لأن مفيش بينى وبينها أى علاقة رسمية أو غير رسمية غير الزمالة»، وبعدها سافرت لأمريكا، وفى يوم ٣ أكتوبر عام ٢٠١٣ عرفت أنها أنجبت، وفى شهر يناير ٢٠١٤ تلقيت اتصالا من القنصلية المصرية بلوس أنجلوس بأمريكا، يفيد بأن سيدة اسمها وسام رضا إسماعيل، تطلب استخراج وثائق سفر لنجليها، وذكرت فيها اسمى كأب لهما، وبالاتصال بالقنصلية المصرية نفيت كل هذا الكلام، وطلبت منهم صورة من الأوراق التى قدمتها، وبالفعل أرسلوا لى تلك الأوراق واتضح أنها استخدمت جواز السفر الخاص بى، المنتهى الصلاحية فى قيد أبنائها باسمي، فقمت بإبلاغ الخارجية المصرية عن طريق قسم العلاقات الخارجية والسفير على العشيري، وطلبت منه وقف قيد الأطفال، لأننى لم أقدمه، «الأولاد ميخصونيش»، فطلبوا منها هناك الحضور لاستكمال الأوراق، وطلبوا منها إحضار الأوراق للتصديق عليها، وفوجئت أنها تقول فى وسائل الإعلام إننا تزوجنا، ومعها عقد زواج «وده مش صحيح».



30 أكتوبر 2014

قررت محكمة أسرة مدينة نصر إلزام الفنان أحمد عز بإجراء تحليل الـ DNA، وقالت زينة فى دعواها أمام المحكمة إنها تزوجت من أحمد عز، ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولا تزال على عصمته حتى الآن، وقد تعاشرا فى مصر بعد الزواج ثم غادرت معه من مصر إلى أمريكا، وتم اللقاء هناك واستمر لمدة 10 أيام واحتفلا بزواجهما، وقبل حلول شهر رمضان عادا إلى مصر بعد أن مكثا فى لندن ترانزيت 4 ساعات.



ثم عادا للسفر إلى إيطاليا ومنها إلى أمستردام لمدة يوم واحد ثم إلى جزيرة سردينيا، حيث أقاما بها ثم توجها إلى روما مرة أخرى ومنها عادا إلى القاهرة، واكتشفت أنها حامل، حيث شعرت بجنين يتحرك داخل أحشائها فهلل الاثنان فرحا واستعدا لعقد زواج رسمى وتوثيقه بعد عقد الزواج شرعيا فى بداية الأمر حتى تعد فى ظل زواج رسمى، إلا أن أحمد عز أنكر الزواج واختلق المشاكل، خاصة بعدما وضعت توأمها فى 10 يناير 2014.



16 ديسمبر 2014

كان الظهور الأول للفنانة زينة أمام مصلحة الطب الشرعي، وذلك بعد إجرائها تحليل البصمة الوراثية "DNA" هى وتوأمها "عز الدين وزين الدين" وسط محاميها وعدد من أصدقائها رافعة إصبعها وهى على سلالم المصلحة، لبيان ختم إجراء التحليل، مؤكدة أنها قامت بإخضاعها للتحليل، لتأكدها من نسب التوأم للفنان أحمد عز.



19 يناير 2015

أرسلت مصلحة الطب الشرعي مذكرة لمحكمة أسرة مدينة نصر، حول جلسات تحليل البصمة الوراثية والخاصة بالقضية، وذلك بعد أن رفض عز الخضوع لتحليل البصمة الوراثية (D.N.A) بمصلحة الطب الشرعى رغم استدعائه ثلاث مرات للمثول للتحليل.

25 يونيو 2015

نظرت محكمة الأسرة، إحدى جلسات القضية الشهيرة، وقضت حينها بقبول دعوى الفنانة زينة بإثبات نسب توأمها للفنان أحمد عز.









أحمد الفيشاوى :



