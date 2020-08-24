في عيد ميلاد آثار الحكيم.. عدد زيجاتها وقصة حرمانها من أولادها





وبرغم نجاحات آثار الحكيم فنيا إلا أنها مرت بعدد من الأزمات فى حياتها الشخصية وخاصة بسبب زيجاتها، حيث تزوجت آثار الحكيم مرتين.





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كان الزواج الأول من مجدى جودت عام 1987 وكانت فى تلك الفترة من أهم النجمات على الساحة وأنجبت أبناءها الثلاثة "عمر" و"علي" و"عبد الرحمن" وكانت تعطي أغلب وقتها للأسرة قبل أن تصبح نجمة.





ولكنها فوجئت بعد فترة بتطليقها غيايبا وبشكل مفاجئ ثم واجهت سلسلة من المشاكل حيث حرك الزوج الأسبق دعوى قضائية لضم أولاده لحضانته وبالفعل حرمت من أبنائها لمدة عامين قبل أن يتزوج الأب بأخرى ويعود الأبناء مجددا لها.





وكانت الزيجة الثانية من الإعلامى ياسر كمال خليل والذى كان على علاقة طيبة بأبنائها وكانت هذه الزيجة سببا فى مطالبة الأب مجددا بحضانة أبنائه وذلك فى دعوى أقامها عام 2006 وهذه المرة قام بحرمانها من رؤيتهم قبل تسوية الأمر لاحقا بعد سلسلة من المشاكل والخلافات.