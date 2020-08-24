مدير صندوق تطوير العشوائيات: نقل أسر منطقة المطار يهدف إلى الحفاظ على حياتهم

قال خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات، إن "بلوكات"، منطقة المطار، باتت محال استمرار عيش الأهالى بها، كونها تشكل خطر داهم على حياتهم لأنها أصبحت آيلة للسقوط، وتابع:"اللجنة التى أشرفت على هذه البلوكات بحثت أمر الترميم ولكن وجدت أنه غير مجدى..وأن حياة الناس باتت فى خطر داهم".









وأضاف " صديق"خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الحل السريع والجذرى، الذى توصلت له الدولة هو سرعة نقل الأسر وإزالة العقارات حفاظًا على حياة المواطنين .





وتابع:"قديمًا كان ينتظر إلى أن يتم سقوط العقار ومن ثم النظر فى مشكلة السكان..ولكن الآن الدولة لديها خطة تهدف إلى الارتقاء بحياة المواطنين والحفاظ عليهم".