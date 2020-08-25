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فن

مهرجان شرم الشيخ المسرحي ينعي الراحلة ثريا جبران

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 03:14 ص
ثريا جبران
ثريا جبران
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أحمد إبراهيم
نعت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوي، ببالغ الحزن والأسى وزيرة الثقافة المغربية السابقة الفنانة الدكتورة ثريا جبران.

وعلقت ادارة المهرجان فى بيانها قائلة : "قدمت الفنانة الراحلة مسيرة ثقافية كبيرة على مدار تاريخ طويل من الفن والإبداع والعمل الجاد على مستوى المغرب والوطن العربي، وتتقدم إدارة المهرجان بخالص التعازي لأسرتها الكريمة و لكل فناني ومثقفي المملكة المغربية الشقيقة".

واضافت ادارة المهرجان فى بيانها قائلة : "نسأل المولى- عز وجل- أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أسرتها الكريمة الصبر والسلوان".

وكانت "جبران" قد تعرضت لأزمة صحية حرجة، بسبب مضاعفات مرض السرطان، ما استلزم نقلها لمستشفى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بمدينة الدار البيضاء بالمغرب منذ أيام.
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