بأسهل الخطوات.. طريقة عمل البطاطس الفريسكاس

تعتبر طريقة عمل البطاطس الفريسكاس سهلة وسريعة ويمكنك تحضيرها في المنزل.
ونقدم لك طريقة عمل البطاطس الفريسكاس.
مقادير عمل بطاطس الفريسكاس
بطاطس
كوب دقيق
2 ملعقة كبيرة بيكنج بودر
1/2 فلفل احمر
ملعقة كركم ملح
طريقة عمل صوص بطاطس الفريسكاس:
1/2 كوب مايونيز
2 ملعقة طعام كاتشاب
ملعقة طعام خل
2 ملعقة صغيرة سكر
ملعقة صغيرة بصل مقطع صغير
رشة ملح
رشة فلفل
طريقة عمل البطاطس الفريسكاس
- تقطع البطاطس صوابع ثم تخلط بالدقيق والبودر والفلفل والكركم والملح مع قليل من الماء حتى تلتصق بالبطاطس تترك نصف ساعة ثم تقلى.
طريقة صوص بطاطس الفريسكاس
- نخلط جميع المقادير جيدا مع التقليب حتى يمتزج الطعم جيدا، ويقدم بجانب البطاطس.
مقادير عمل بطاطس الفريسكاس
بطاطس
كوب دقيق
2 ملعقة كبيرة بيكنج بودر
1/2 فلفل احمر
ملعقة كركم ملح
طريقة عمل صوص بطاطس الفريسكاس:
1/2 كوب مايونيز
2 ملعقة طعام كاتشاب
ملعقة طعام خل
2 ملعقة صغيرة سكر
ملعقة صغيرة بصل مقطع صغير
رشة ملح
رشة فلفل
طريقة عمل البطاطس الفريسكاس
- تقطع البطاطس صوابع ثم تخلط بالدقيق والبودر والفلفل والكركم والملح مع قليل من الماء حتى تلتصق بالبطاطس تترك نصف ساعة ثم تقلى.
طريقة صوص بطاطس الفريسكاس
- نخلط جميع المقادير جيدا مع التقليب حتى يمتزج الطعم جيدا، ويقدم بجانب البطاطس.