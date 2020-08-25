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بأسهل الخطوات.. طريقة عمل البطاطس الفريسكاس

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 02:19 م
صدى البلد
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آلاء حسن
تعتبر طريقة عمل البطاطس الفريسكاس سهلة وسريعة ويمكنك تحضيرها في المنزل.

ونقدم لك طريقة عمل البطاطس الفريسكاس.


مقادير عمل بطاطس الفريسكاس

بطاطس
كوب دقيق
2 ملعقة كبيرة بيكنج بودر
1/2 فلفل احمر
ملعقة كركم ملح


طريقة عمل صوص بطاطس الفريسكاس:
1/2 كوب مايونيز
2 ملعقة طعام كاتشاب
ملعقة طعام خل
2 ملعقة صغيرة سكر
ملعقة صغيرة بصل مقطع صغير
رشة ملح
رشة فلفل

طريقة عمل البطاطس الفريسكاس

- تقطع البطاطس صوابع ثم تخلط بالدقيق والبودر والفلفل والكركم والملح مع قليل من الماء حتى تلتصق بالبطاطس تترك نصف ساعة ثم تقلى.


طريقة صوص بطاطس الفريسكاس

- نخلط جميع المقادير جيدا مع التقليب حتى يمتزج الطعم جيدا، ويقدم بجانب البطاطس.
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