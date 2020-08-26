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أخبار العالم

بومبيو يروج لـ "إنجازات'' ترامب في كل ركن من أركان العالم.. والنواب يحيله للتحقيق

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 08:51 ص
على صالح
يواجه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو تحقيقًا من قبل اللجنة الفرعية للرقابة والتحقيقات في مجلس النواب الأمريكي بعد أن بدأ رئيسها، خواكين كاسترو، تحقيقًا بشأن الشخص الذي عينه ترامب لإلقاء خطاب في المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، باعتباره انتهاكًا محتملًا للقانون.

وألقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خطابًا في اليوم الثاني من المؤتمر الوطني الجمهوري (RNC)، تحدث عبر مقطع فيديو مسجل مسبقًا من القدس. 

وركز بومبيو خلال تصريحاته على القضايا الأمنية والسياسة الخارجية، مشيدا بتصرفات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بكوريا الشمالية والصين وإيران وروسيا وغيرها.


وقال بومبيو، أحد المعينين من قبل ترامب: "من خلال الوفاء بهذا الواجب للحفاظ على سلامتنا وحرياتنا سليمة ، قاد هذا الرئيس مبادرات جريئة في كل ركن من أركان العالم تقريبًا"، ووصف ترامب على أنه شخص يهدف إلى "إنهاء الحرب بدلًا من البدء".

وتطرق وزير الخارجية إلى سياسات ترامب المختلفة فيما يتعلق بالدول المختلفة، وهاجم الصين مرة أخرى. 

وانتقد بومبيو ما وصفه بـ "العدوان المفترس" لبكين ، وكرر إلقاء اللوم التقليدي على الصين في انتشار كوفيد 19.

كما أشار إلى سياسة ترامب تجاه كوريا الشمالية، مؤكدًا أن "الرئيس خفض درجة الحرارة، وعلى الرغم من كل الصعاب، فقد وضع القيادة الكورية الشمالية على طاولة المفاوضات".

"لا تجارب نووية، لا تجارب صاروخية بعيدة المدى والأمريكيون المحتجزون في كوريا الشمالية عادوا إلى عائلاتهم كما فعلت البقايا الثمينة لعشرات من أبطالنا الذين قاتلوا في كوريا" وصرح خلال زيارته الدبلوماسية لإسرائيل للقاء مع رئيس وزراء تل أبيب.

وعلى الرغم من أن ترامب أحضر كيم يونج أون للتفاوض، فإن اجتماعاتهم الثلاثة لم تضع حدًا لبرنامج كوريا الشمالية النووي، حيث قالت بيونج يانج إنها غير مهتمة بإجراء مزيد من المحادثات مع الولايات المتحدة.

وأشاد بومبيو بتصرفات ترامب في الشرق الأوسط، وسلط الضوء على الهزيمة الإقليمية لداعش في العراق واغتيال القائد الإيراني الكبير قاسم سليماني، وزعم أن الأخير مسؤول عن "قتل وتشويه مئات الجنود الأمريكيين وآلاف المسيحيين في جميع أنحاء العالم".

وكان سليماني هدفًا لقتل خارج نطاق القانون بضربة جوية نفذتها الولايات المتحدة بطائرة بدون طيار في يناير، ما أدى إلى إدانة قوية وانتقام من إيران، وتصعيد التوترات بين البلدين التي قفزت لأول مرة بعد خروج  ترامب من جانب واحد من الخطة الشاملة المشتركة لعام 2015. 

الإجراء في مايو 2018 ، المعروف أيضًا باسم الاتفاق النووي مع إيران.

وردد بومبيو في وقت سابق الإشادات لقرار ترامب بنقل السفارة الأمريكية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، وذكّر بعرض المعاهدة الأخير بين الدولة اليهودية والإمارات العربية المتحدة والذي نص على تطبيع محتمل للعلاقات بين البلدين.

لاقت الصفقة الإسرائيلية-الإماراتية ردود فعل مثيرة للجدل في جميع أنحاء العالم ، حيث أشادت العديد من الدول بالاتفاق كخطوة نحو السلام في الشرق الأوسط ، بينما أدانت دول أخرى ، بما في ذلك السلطة الوطنية الفلسطينية ، الخطوة بشدة ، وأصرّت على أنها تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني. 

وتم عرض حديث بومبيو المسجل مسبقًا في المجلس الوطني الاتحادي، على الرغم من المخاوف من أنه، بصفته معينًا سياسيًا، لا يمكنه إلقاء خطاب في حدث سياسي - بناءً على قانون هاتش. وفقًا لشبكة CNN، حذر بومبيو الدبلوماسيين في برقية من أنهم "يخضعون لقيود كبيرة على نشاطهم السياسي" وأخبرهم بعدم الانخراط في أي نشاط سياسي حزبي ، وهو أمر ثبت أنه يقوم به في عدة مناسبات.

وبدأ الرئيس الديموقراطي للجنة الشؤون الخارجية الفرعية للرقابة والتحقيقات بمجلس النواب تحقيقا في الخطاب بشأن تصريحات يحتمل أن تكون مخالفة للقانون. 

كما أثار خطاب بومبيو إدانة شديدة بين الديمقراطيين، الذين انتقدوا خطاب الفيديو المسجل مسبقًا الذي قدمه ترامب في المجلس الوطني الاتحادي ووصفه بأنه "إساءة استخدام لأموال دافعي الضرائب" ويقوض العمل الحاسم الذي تقوم به وزارة الخارجية.
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