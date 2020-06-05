تفاصيل مباحثات مايك بومبيو ومحمد بن زايد بشأن ليبيا

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الجمعة، إنه أجرى مباحثات هاتفية مع ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، حول آخر التطورات على الساحة الليبية.





وأوضح بومبيو في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أجريت مباحثات هاتفية هامة مع ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، حول سبل تعزيز الاستقرار في المنطقة ودعم وقف إطلاق النار في ليبيا".





وأضاف: "نعرب عن شكرنا الشديد للإمارات على مساهمتها في جهود الحد من تفشي وباء كورونا".







