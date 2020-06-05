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أخبار العالم

تفاصيل مباحثات مايك بومبيو ومحمد بن زايد بشأن ليبيا

الجمعة 05/يونيو/2020 - 01:59 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الجمعة، إنه أجرى مباحثات هاتفية مع ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، حول آخر التطورات على الساحة الليبية. 

وأوضح بومبيو في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أجريت مباحثات هاتفية هامة مع ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، حول سبل تعزيز الاستقرار في المنطقة ودعم وقف إطلاق النار في ليبيا". 

وأضاف: "نعرب عن شكرنا الشديد للإمارات على مساهمتها في جهود الحد من تفشي وباء كورونا". 

في سياق متصل، أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، أن المشير حفتر "يعلم تماما" نوايا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وميليشيات حكومة الوفاق في طرابلس.

وقال المسماري في تصريحات لـ"العربية": "مطلب رفع حظر التسلح عن الجيش الليبي أصبح أكثر إلحاحًا"، موضحا أن "المعركة مع تركيا لن تكون في طرابلس فقط".

وشدد المتحدث على أن "الليبيين سيخرجون تركيا من البلاد"، مستنكرا أن يقوم رئيس حكومة الوفاق فايز السراج "بتوجيه الشكر إلى أردوغان الذي يحتل ليبيا".

وتعهد المسماري ان "يعود الجيش الليبي إلى السلاح إذا لم يتم إخراج الأتراك، مشيرا إلى أن "الجيش اعاد التمركز خارج طرابلس لإتاحة الفرصة أمام الحل السياسي".

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