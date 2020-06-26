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أخبار العالم

مجلس النواب الأمريكي يصوت لصالح تحويل واشنطن إلى ولاية

الجمعة 26/يونيو/2020 - 09:03 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أفادت فضائية سكاي نيوز في نبأ عاجل بأن مجلس النواب الأمريكي صوت لصالح مشروع قرار لتحويل العاصمة واشنطن إلى ولاية.

وكان أعضاء ديمقراطيون قد تقدموا بمشروع القرار الذي يقضي بتحويل العاصمة الأمريكية واشنطن من مقاطعة إلى ولاية.

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أنه في حال الموافقة على المشروع في هذا "التصويت التاريخي"، ستصبح واشنطن الولاية رقم 51 في الولايات المتحدة.

ولفتت القناة إلى أن المشروع يطالب بتغيير اسم المقاطعة، في حالة الموافقة على تحويلها إلى ولاية، لتصبح "واشنطن، دوجلاس كومونويلث"، عوضا عن اسمها الحالي "واشنطن، مقاطعة كولومبيا".

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