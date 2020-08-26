كيف استطاعت مصر تحقيق تقدم في سرعات الإنترنت رغم ضغوط كورونا؟

أعلنت وزارة الاتصالات منذ أيام عن تقدم مصر 11 مركزًا في متوسط سرعات الإنترنت الثابت على مستوى العالم، وتحقيقها المركز الرابع على مستوى القارة السمراء، وفقُا لأحدث التقارير الصادرة عن مؤشرOokla Speedtest العالمي، واستطاعت مصر أن تحقق هذا التحسن الملحوظ في مستوى سرعات الإنترنت خلال الفترة الماضية على الرغم من الضغوط الكبيرة على شبكة الإنترنت خلال أزمة مواجهة فيروس كورونا المستجد، وما صاحب ذلك من زيادة الطلب على خدمات البيانات مع اتجاه العديد من الأفراد والمؤسسات إلى الاعتماد على نماذج عمل رقمية تضمن استمرارية الأعمال، كمنظومة التعليم عن بعد والعمل من المنزل وغيرها، لكن كيف استطاعت مصر تحقيق ذلك؟





ويعتبر ملف سرعات الانترنت من الملفات الهامة التى عملت عليها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكل كبير خلال الفترة الماضية ونجح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت وفريق عمله فى تحقيق نتائج كبيرة فى هذا الصدد





كما ياتى سبب رئيسى من الاسباب التى ساعدت على ذلك هو الاستثمارات الكبيرة التي نفذتها الشركة المصرية للاتصالات لتطوير البنية التحتية على مدار السنوات الماضية، بما ساهم في تمكين شبكة الإنترنت في مصر من استيعاب الزيادة غير المسبوقة في حركة مرور البيانات خلال الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد خلال الشهور الفائتة، حيث استمرت المصرية للاتصالات في جهودها نحو تحسين شبكات الاتصالات والاعتماد على أحدث التقنيات العالمية في هذا المجال والمتمثلة في تكنولوجيا الألياف الضوئية، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية بناء مصر الرقمية والتي يعد التحول الرقمي أحد أهم أركانها، وبما يساهم ذلك في دعم تقديم وتطوير الخدمات الحكومية الرقمية المقدمة للمواطنين.





وقد تم تنفيذ خطة عمل متكاملة لتطوير البنية التحتية على مستوى جميع محافظات الجمهورية من خلال تطوير وتوسيع كلا من الشبكة الدولية والشبكة الرئيسية وشبكات التراسل وكذلك الشبكة الفقرية، والتوسع بقوة في نشر وحدات التجميع الذكية MSAN اعتمادا على كابلات الألياف الضوئية وذلك بالتوازي مع رفع كفاءة الشبكة الأرضية لجميع المستخدمين.









ونتيجة لهذه الاستثمارات الضخمة استطاعت المصرية للاتصالات، بفضل ما قامت به على مدار السنوات الماضية من عمليات تطوير أحدثت طفرة حقيقية في البنية التحتية لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات أن تقدم كل ما يلزم لتلبية كافة طلبات الجهات والمؤسسات والشركات من خدمات الاتصالات والبنية المعلوماتية التي تضمن استمرارية أعمالهم وتقديم خدماتهم عبر الإنترنت خلال هذه الظروف الاستثنائية، والحفاظ على تقدم متوسط سرعات الإنترنت الثابت.







