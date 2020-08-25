خطوات الحصول على تصريح عمل من الانترنت .. فيديو

يأتى ذلك استمرارًا لتطوير وتحديث جميع جوانب خدمات أجهزة وزارة الداخلية.. تحقيقًا لجوهر الرسالة الأمنية ومستهدفاتها؛ فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية الجماهيرية، وتيسير الإجراءات بما يسهم فى حصول المواطنين على تلك الخدمات فى سهولة ويسر.