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حوادث

الداخلية تقدم خدمة جديدة للمواطنين عبر موقعها الإلكتروني

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 08:11 ص
موقع وزارة الداخلية
موقع وزارة الداخلية
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مصطفى الرماح
أطلقت وزارة الداخلية خدمة جماهيرية إلكترونية جديدة عبر موقعها على الإنترنت.


وتشمل الخدمة الجديدة تقديم طلبات شهادات التحركات للمواطنين عبر موقع الوزارة على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" للجمهور المتعاملين مع الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، وذلك من خلال الدخول على رابط الخدمات الإلكترونية على موقع الوزارة (www.moi.gov.eg).


يأتى ذلك استمرارًا لتطوير وتحديث جميع جوانب خدمات أجهزة وزارة الداخلية.. تحقيقًا لجوهر الرسالة الأمنية ومستهدفاتها.


وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية الجماهيرية، وتيسير الإجراءات بما يسهم فى حصول المواطنين على تلك الخدمات فى سهولة ويسر.
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