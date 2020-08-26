AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

لقاح جديد ضد كورونا من موديرنا.. نتائج مذهلة لجميع الفئات العمرية

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 07:33 م
صدى البلد
Advertisements
محمد علي
ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية، إنه وفق ما أفادت به شركة موديرنا الأمريكية أفاد الباحثون بأن النتائج قد حققت تقدمًا كبيرًا فيما يخص فيروس كورونا المستجد.

وذكرت شركة موديرنا، إن أحد مسئوليها قال يوم الأربعاء إن لقاح فيروس كورونا التجريبي من موديرنا يبدو آمنًا ويؤدي إلى استجابة مناعية في جميع الفئات العمرية ، بما في ذلك كبار السن.

أوضحت الدكتورة جاكلين ميللر، رئيسة قسم الأمراض المعدية في موديرنا، في اجتماع للجنة الاستشارية المعنية بالأمراض المعدية، إنه قد أجريت المرحلة الأولى من التجربة على ثلاث فئات عمرية من 18 إلى 55 ، و 56 إلى 70 و 71 عامًا. 

وتلقى المشاركون جرعتين 100 ملجم من اللقاح بفاصل 28 يومًا. 

وقالت ميللر في الاجتماع، إن الأجسام المضادة المعطلة - التي تثبط الفيروس - تم اكتشافها في جميع المشاركين ، بما في ذلك الفئة العمرية الأعلى.

 يبدو أيضًا أن جميع الفئات العمرية تنتج نفس الاستجابة المناعية - وهي علامة جيدة ، لأن كبار السن غالبًا ما يكون لديهم استجابات أضعف للقاحات.

وكانت الآثار السلبية الأكثر شيوعًا هي الشعور بالتعب والقشعريرة والصداع والألم العضلي. 

ولاحظت المزيد من التقارير، إن الأعراض لوحظت بعد الجرعة الثانية من اللقاح، لكن معظم الأعراض اختفت في غضون يومين. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سي إن إن: أول تجربة للقاح ضد كورونا بأمريكا تظهر تحفيزا لاستجابة الجهاز المناعي

63 ألف إصابة جديدة.. كورونا يتوحش في الولايات المتحدة

دخل التجارب النهائية .. كل ما تود معرفته عن لقاح موديرنا الأمريكي لعلاج كورونا

سلامة واستجابة قوية.. بشرى من أكسفورد بشأن لقاح كورونا المنتظر

رئيس الوزراء البريطاني: نتائج لقاح كورونا إيجابية جدا

جاهز أول سبتمبر.. نتائج واعدة من لقاح أكسفورد لعلاج كورونا

ترشيحاتنا

هشام حنفي يكشف كواليس الاستغناء عن ابنه من ناشئي الأهلي

رسميا.. كاف يحدد مواعيد مباريات الأهلى والزمالك فى نصف نهائي أبطال إفريقيا

أحالتها لمستشفي الحسين الجامعي.. لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء تستجيب لوالد الطفلة "جنا"

قرار كويتي جديد بشأن الإقامات والزيارات التي تنتهي آخر أغسطس

تصعيد جديد مع تركيا.. اليونان عن اتفاقية الحدود البحرية مع مصر: لها أهمية تاريخية وسياسية كبيرة

عقب رحيل رمضان صبحي.. تعرف على موقف ثنائي سموحة من العودة للنادي الأهلي

AdvertisementS

دخلنا لقيناها عريانة مع بيشوي.. اعترافات متهمة في قضية منة عبدالعزيز: مارس الرذيلة معها مرتين في ساعتين

قبل فرحها.. التحريات: وفاة عروس القليوبية طبيعية.. صور

شريف إكرامي في معسكر الأهلي

عروس الجنة.. دعت أهل البلد ورحلت في عشية عرسها

مفاجأة في قلة السجائر المحلية المعروضة| الرقابة الإدارية تضبط فسادا في "الشرقية للدخان" بـ 12 مليون جنيه

محمد عمارة لـ صدى البلد : خالد بيبو جامل الخطيب بالاستغناء عن ابني.. وهذه تفاصيل مكالمة مرتضى منصور وأمير

بشرى سارة للبنانيين..عودة المقاهي والمطاعم والمنتجعات السياحية للحياة من جديد

الوطنية للانتخابات: إحالة جميع الناخبين المتخلفين عن التصويت فى انتخابات الشيوخ للنيابة العامة

رد عاجل من وزارة الزراعة بشأن إصابة الطماطم بمرض مسرطن

رسميا.. كاف يحدد مواعيد مباريات الأهلى والزمالك فى نصف نهائي أبطال إفريقيا

رفضت تقبيله.. ميلانيا الوحيدة التي تحرج ترامب أمام الجميع.. فيديو وصور

تمديد العقود.. الزمالك يحصن لاعبيه من بريق أموال بيراميدز.. والاهلي يفقد السيطرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كلاسيكية.. كارولين عزمي بإطلالة تخطف الأنظار.. شاهد

أوف شولدر.. كارمن سليمان بإطلالة سوداء جذابة.. شاهد

هيونداى تكشف عن كونا المُحدثة و N Line فى صور تشويقية جديدة .. شاهد