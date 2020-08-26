لقاح جديد ضد كورونا من موديرنا.. نتائج مذهلة لجميع الفئات العمرية

ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية، إنه وفق ما أفادت به شركة موديرنا الأمريكية أفاد الباحثون بأن النتائج قد حققت تقدمًا كبيرًا فيما يخص فيروس كورونا المستجد.





وذكرت شركة موديرنا، إن أحد مسئوليها قال يوم الأربعاء إن لقاح فيروس كورونا التجريبي من موديرنا يبدو آمنًا ويؤدي إلى استجابة مناعية في جميع الفئات العمرية ، بما في ذلك كبار السن.





أوضحت الدكتورة جاكلين ميللر، رئيسة قسم الأمراض المعدية في موديرنا، في اجتماع للجنة الاستشارية المعنية بالأمراض المعدية، إنه قد أجريت المرحلة الأولى من التجربة على ثلاث فئات عمرية من 18 إلى 55 ، و 56 إلى 70 و 71 عامًا.





وتلقى المشاركون جرعتين 100 ملجم من اللقاح بفاصل 28 يومًا.





وقالت ميللر في الاجتماع، إن الأجسام المضادة المعطلة - التي تثبط الفيروس - تم اكتشافها في جميع المشاركين ، بما في ذلك الفئة العمرية الأعلى.





يبدو أيضًا أن جميع الفئات العمرية تنتج نفس الاستجابة المناعية - وهي علامة جيدة ، لأن كبار السن غالبًا ما يكون لديهم استجابات أضعف للقاحات.





وكانت الآثار السلبية الأكثر شيوعًا هي الشعور بالتعب والقشعريرة والصداع والألم العضلي.





ولاحظت المزيد من التقارير، إن الأعراض لوحظت بعد الجرعة الثانية من اللقاح، لكن معظم الأعراض اختفت في غضون يومين.