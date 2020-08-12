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منوعات

السر وراء موت البعض بفيروس كورونا وتعافي آخرين

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 09:58 م
صدى البلد
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محمد علي
كشف أندرو بادلي،  أخصائي أمراض معدية، أن الأشخاص الذين تلقوا تطعيمات سابقة بمجموعة متنوعة من اللقاحات - مثل الإنفلونزا والتهاب الكبد وغيرها - بدوا أقل عرضة للإصابة بمرض كوفيد 19، وفق ما ذكر موقع "سي إن إن".




وقال بادلي إن مقاومة بعض الأجسام  للعدوى تعتمد على مناعة الجسم المختلفة من شخص لآخر، إضافة إلى ما أسماه بتنامي القدرة المناعية.


فالبعض أخذ التطعيمات المختلفة على فترات من الزمن ما أدى لرفع استجابته بعكس آخرين لم يفعلوا ذلك، وهو ما ينعكس لديهم في رفع كفاءة الجهاز المناعي و استجابته  لمحاربة العدوى.


وأضاف أن "التشبيه الجيد هو التفكير في جهاز المناعة الخاص بك على أنه عضلة. كلما مارست التمارين على تلك العضلات، كانت أقوى عندما تحتاجها".


وحتى الآن، لا دليل قاطعًا على أن أي لقاحات أخرى تعزز المناعة ضد كوفيد 19. لكن بعض الباحثين يرون ذلك ممكنًا.




وأعلنت روسيا بالأمس من خلال حديث للرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أول عقار في العالم لفيروس كورونا ، أسماه العلماء سبوتنيك، وقال بوتين إن ابنته أخذته، زافًا البشرى للعالم.

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