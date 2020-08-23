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أخبار العالم

صحيفة سعودية: المخابرات الحربية المصرية كلمة السر في حل الأزمة الليبية

الأحد 23/أغسطس/2020 - 12:15 م
مصر.. دعم لاينقطع
مصر.. دعم لاينقطع لإستقرار ليبيا
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قسم الخارجي
أشادت صحيفة "عكاظ" السعودية، بالدور الريادي والأخوي الذي تلعبه مصر لحل الأزمة الليبية، والمبادرات التي أطلقتها، حتى أثمرت الجهود المصرية، عن التوصل لوقف إطلاق نار في البلد العربي الشقيق.

وقالت مصادر قريبة من الملف الليبي، لـصحيفة "عكاظ"، إن عدة شخصيات رفيعة من دول عربية ودولية لعبت أدوارًا فعالة بصمت للوصول إلى اتفاق وقف النار، من أبرزهم «مدير إدارة المخابرات الحربية في مصر اللواء خالد مجاور» الذي التقى مؤخرًا قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر.

ونجحت مصر، في إقناع شيوخ قبائل الزاوية، التي يقع في نطاقها الحقول والموانئ، برفع الحظر عن تصدير النفط إلى أطراف أوروبية وصلتها معلومات استخباراتية بأن الحرب أصبحت وشيكة، بين الأطراف الإقليمية المتداخلة في الملف الليبي خصوصًا بعد الإعلان القطري التركي وحكومة السراج عن إنشاء قاعدة عسكرية في مصراتة، وهو الإجراء الذي قد يؤدي لحرب إقليمية.

وأشارت المصادر إلى أن من المهم في هذه المرحلة تعزيز إجراءات بناء الثقة بين الأطراف المعنية وإيجاد التوافق كخطوة أساسية للدفع بالحل السياسي، فضلًا عن دعم مسار بناء وتوحيد المؤسسات الوطنية لاستعادة زمام الأمور وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار وعلى نحو يسهم بشكل مباشر في تهيئة المناخ السياسي والأمني في ليبيا.

وقالت عكاظ، على إنه قد آن أوان سكوت المدافع والجلوس على طاولة الحوار وتثبيت وقف إطلاق النار والعمليات القتالية وضمان جعل منطقتي سرت والجفرة منزوعتي السلاح، إضافة إلى إعادة تصدير النفط وضرورة إعادة الثقة بين الجانبين والتى أصبحت شبه منعدمة جراء الأحداث الأخیرة. 

أكدت المصادر على ضرورة أن يتعامل السراج مع وقف إطلاق النار بحكمة والحيلولة دون استمرار التدخل التركي السافر في ليبيا والحد من التدخلات الخارجية ووقف الاقتتال وحقن الدماء فهو خطوة جيدة للمضي مع توخي الحذر حتى لا يتم الالتفاف أو المراوغة من قبل الأطراف الساعية دائما للتخريب وتأجيج الخلاف بين الليبيين، فضلًا عن انخراط الأطراف في حوار ليبي - ليبي يستهدف إنهاء الأزمة ووقف التدهور وإعادة الأمن والاستقرار وضمان سيادة ليبيا على أراضيها.

وجاء اتفاق وقف إطلاق النار بين عقيلة صالح وحكومة السراج في منعطف تاريخي تمر به الأزمة، كنقطة تحول في مسار الأزمة الليبية، وهو ما أكدت عليه وزارة الخارجية السعودية في معرض تعليقها على وقف إطلاق النار على ضرورة البدء في حوار سياسي داخلي يضع المصلحة الوطنية الليبية فوق كل الاعتبارات.
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