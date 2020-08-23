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أخبار العالم

عُمان ترحب بإعلان وقف إطلاق النار فى ليبيا وتواصل دعم لبنان

الأحد 23/أغسطس/2020 - 12:21 م
سلطنة عمان
سلطنة عمان
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ميس رضا

رحبت سلطنة عُمان بإعلاني وقف إطلاق النار فى ليبيا الصادرين في بيانين عن رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، ورئيس مجلس النواب شرقي ليبيا عقيلة صالح.

 

وكتبت الخارجية العمانية عبر الصفحة الرسمية  لها على "تويتر": "ترحب السلطنة بالإعلانات الصادرة عن رئيس المجلس الرئاسى الليبى ورئيس مجلس النواب بوقف إطلاق النار والعمليات العسكرية.. وتأمل السلطنة أن تؤدى هذه الخطوة لحوار وطنى شامل يحقق طموحات الشعب الليبى الشقيق، وتدعو الجميع لاغتنام هذه الفرصة للعمل الجاد للتوصل لحل سلمى شامل ودائم للقضية الليبية".


يأتي هذا الترحيب ترجمة حقيقية على ثوابت سلطنة عُمان الداعية لوحدة الدولة الليبية ودعم ركائز الاستقرار والأمن، ودعوة جميع الأشقاء العرب إلى دعم جهود الأطراف الليبية في تحقيق السلام والاستقرار وإلى دعم جهود جامعة الدول العربية في هذا المجال بما ينسجم مع تطلعات الشعب الليبي الشقيق.

 

من جهة أخرى، تواصل سلطنة عُمان تقديم الدفعة الثالثة من المساعدات إلى لبنان، في إطار دورها الإنساني لمد يد العون للدول الصديقة والشقيقة، وتشمل هذه الدفعة ١٥ نوعًا من المواد الغذائية المتنوعة، تزن ٢٨ طنًا، وتم نقلها على متن رحلتين جويتين من سلاح الجو السلطاني.

 

وتأتي هذه المساعدات بناء على توجيهات السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، لتبرهن على القيم العُمانية الأصيلة، وفي مقدمتها التسامح وخلق مناخات تعايش بين مختلف الدول، وقد تم تمويل تلك المساعدات من التبرعات الأهلية ضمن حملة مساندة لبنان في أزمتها الحالية من جراء الانفجار الذي شهده مرفأ بيروت البحري.

 

كما تؤكد تلك المواقف ثوابت السياسة العُمانية الراسخة على مدار 50 عامًا وتحديدًا منذ مطلع السبعينيات من القرن الماضي، حيث يواصل السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان ترجمة هذه الثوابت العُمانية والتي أرسى مبادئها الراحل السلطان قابوس بن سعيد طيب الله ثراه، وهي قيم السلام والتسامح.

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