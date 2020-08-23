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أخبار العالم

وسط توترات مع اليونان.. تركيا تطلق ألعابا حربية بطائرات إف -16 في سماء بحر إيجه

الأحد 23/أغسطس/2020 - 10:34 ص
على صالح
أعلنت وزارة الدفاع التركية أن القوات الجوية والبحرية التركية تجري تدريبات مشتركة في بحر إيجه وسط خلاف متصاعد مع اليونان المجاورة بشأن التنقيب عن الغاز.


وشاركت الطائرات المقاتلة من طراز F-16 التي تمتلكها في التدريبات إلى جانب السفن الحربية "لتعزيز القدرة التشغيلية للعمليات المشتركة بين القوات والحفاظ عليها وتحسينها"، وفقا لما نشرته الوزارة التركية على "تويتر".


وجاءت هذه الأخبار في الوقت الذي دخلت فيه تركيا واليونان، وكلاهما عضو في الناتو منذ عام 1952، في خلاف حول التنقيب عن الغاز والنفط في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​وبعد يوم واحد من إعلان تركيا عن اكتشافات ضخمة للغاز في البحر الأسود، وهو ما أشار إليه إبراهيم كالين، المتحدث باسم الرئيس رجب طيب أردوغان، باسم "مجرد البداية".


وجاء إعلان وزارة الدفاع التركية في الوقت الذي تواصل فيه أنقرة وأثينا الخلاف حول حقوق التنقيب عن الغاز والنفط في شرق البحر المتوسط.


وتواصل تركيا العمل للاستكشاف، وكذلك الحفر في نفس الوقت في غير مياهها الإقليمية.


 وعلق كالين على اكتشافات الغاز الهائلة التي استهدفتها تركيا تحت المياه الإقليمية لجيرانها قبرص واليونان، قائلا: "نأمل بشدة أن يؤدي ذلك إلى حقول أخرى في نفس المنطقة".
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